Orhaniye'den İzmit Belediyesi'ne asfalt yol teşekkürü

Kocaeli'nin İzmit Belediyesinin Orhaniye Mahallesi Kışla Mevkii’nde gerçekleştirdiği asfalt çalışması sonrası bir bölge sakini sosyal medyada yaptığı paylaşımda “Büyüklerimizin yaşadığı ulaşım sorununu 1 ay gibi kısa bir sürede çözen İzmit Belediyesi ve Başkan Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'nin İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ulaşımın sıkıntılı olduğu Orhaniye Mahallesi Kışla Mevkii’ni asfalt yol ile buluşturdu. Yıllardır toprak olan yolda gerçekleştirilen çalışmalarla bölge halkı güvenli ve konforlu yeni yollarına kavuştu. Bölge sakinleri çalışmalardan duydukları memnuniyeti sosyal medyadan ifade etmeye devam ediyor.

“BÜYÜKLERİMİZ SIKINTI YAŞIYORDU”

Orhaniye Mahallesi sakinlerinden Furkan Tokdemir de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: Köyümüzde olan yol sıkıntısından dolayı büyüklerimizin yaşadığı ulaşım sorununu İzmit Belediyesine verdiğimiz dilekçe ile 1 ay gibi kısa bir sürede hizmet verip sorun gideren İzmit Belediyesi ve Başkan Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkür ediyorum. Aynı titizlik ve anlayışla taleplerimize Kartepe Belediyesinin de cevap vereceği günlerin gelmesini de temenni ediyoruz.