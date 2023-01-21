Orhangazi-İznik yolunda feci kaza... Ortalık savaş alanına döndü

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde İznik yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında ana yola çıkış yapmak isteyen otomobil, İznik istikameti yönünde seyir halinde olan hafif ticari araca çarptı. Kazada araç içinde sıkışan 1 kişi yaralandı.Fatih MISIR / BURSA (İGFA) - Bursa'da kaza bu akşam saat 22.00 sıralarında Orhangazi-İznik yolu Üreğil Mahallesi kavşağında meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Üreğil Mahallesi'nden ana yola çıkmak isteyen 16 ACT 587 plakalı otomobil, Orhangazi’den İznik yönüne seyir halinde olan Mustafa Cesur’un kullandığı 16 FCB 82 plakalı hafif ticari araca yandan çarptı.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Hafif ticari araç çarpmanın şiddeti ile önce yol kenarındaki bahçe kapısına çarpan araç, daha sonra dönerek yine yola geri geldi.

Kazada araç içinde sıkışan sürücüsü Mustafa Cesur yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçta sıkışan sürücüyü güçlükle çıkartırken, yaralıyı Orhangazi Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.