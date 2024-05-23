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Orhaneli'nde liseli öğrenciler rafting yaptı
Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında ilçedeki liseli öğrencileri rafting yaparak unutulmaz bir gün geçirdiler Hasan YALÇIN / www bursaekspress
GÜNDEM 23.05.2024, 14:56
Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında ilçedeki liseli öğrencileri rafting yaparak unutulmaz bir gün geçirdiler.Hasan YALÇIN / www.bursaekspress.com
BURSA (İGFA) - Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi.
Başkan Tayır," Kaymakamımız Sn. Muhammed Furkan Tuna ve kurum amirleri ile birlikte Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlemiş olduğumuz Rafting programında liseli gençlerimiz ile buluştuk.
Gençlerimizin muhabbeti ve samimiyeti ile eğlenceli bir gün geçirdik dedi.
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