Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt ortak canlı yayına konuk oluyor

Bursa Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, Alper Berber'in moderatörlüğünde gerçekleşecek ortak canlı yayına konuk oluyor.BURSA (İGFA) - İGF Haber Ajansı bünyesindeki İGFA ve İGF TV'den de yayınlanacak ortak canlı yayın 13 Aralık Çarşamba (bu akşam) saat 20.00'de başlayacak.

Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, 5 yılda Orhaneli'de yapılmış hizmetleri ve hedefleri ve ilçe ile ilgili önemli konuları bu programda masaya yatıracak.