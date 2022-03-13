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Orhan Şen'den kritik uyarı!

Tüm Türkiye'nin karla mücadelesi sürerken yağışın ne kadar devam edeceği merak ediyor. Bugün kar İstanbul başta olmak üzere Ankara, Bursa, Kayseri, Hakkari, Ordu'da etkili olmaya devam ediyor. Yeni haftada durum nasıl olacak? Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen de önemli uyarılar yaptı. İşte yurtta hava durumu...

GÜNDEM 13.03.2022, 14:30 13.03.2022, 14:37 Penturkhaber
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Orhan Şen'den kritik uyarı!
Orhan Şen
Orhan Şen

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu raporuna göre bugün Türkiye'nin pek çok şehrinde kar yağışı sürecek. Öte yandan kar yeni haftada da yüzünü gösterecek. Bugün İstanbul'da aralıklarla kar yağışı devam ederken Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olacak.

Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen sosyal medya hesabından şu açıklamalarda bulundu:

-Bugün Batıda yağış kesiliyor akşam İç Anadolu'da yağış kesiliyor. Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar var. Doğu Anadolu da kar devam ediyor.

-İstanbul'da bugün akşama kadar aralıklı yerel kar yağışı devam edecek. Akşamdan itibaren yağış kesiliyor Çarşamba akşamı yağmur ile geliyor. Sıcaklık gündüz 3 gece -3 C. Marmara'da sadece İstanbul Yalova Balıkesir hattında kar var.

-İstanbul'da kar kalınlıkları Sabiha da 20 Atatürk de 21 İst. Havaalanında 12 cm ölçülmüş. Şile de benim bulunduğum yerde (denizden 100m yüksek) 40cm. Güneş aralıklı kendini gösterecek. Rüzgar da fazla yok. Giyinip dolaşmak için bu kışın son fırsatı. Güneş gözlüğü takın.

Meteoroloji'nin sitesinde yer alan bilgiye göre kar yağışı beklenen iller şöyle:
İstanbul, Bursa, Kayseri,Kırşehir, Kastamonu,Rize,Samsun,Tokat,Erzurum,Kars, Diyarbakır,Gaziantep,Van,Siirt,Hakkari,Ordu

Marmara: Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Balıkesir, Bursa ve Yalova çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Ege: Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Akdeniz:Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur ve sağanak iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

İç Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Eskişehir dışında) hafif olmak üzere aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji ve Orhan Şen'den kritik uyarı! 40 cm kar var devamı gelecek mi? İstanbul, Balıkesir, Bursa...

Batı Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, Kastamonu, Bartın, Karabük ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji ve Orhan Şen'den kritik uyarı! 40 cm kar var devamı gelecek mi? İstanbul, Balıkesir, Bursa...

Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Meteoroloji ve Orhan Şen'den kritik uyarı! 40 cm kar var devamı gelecek mi? İstanbul, Balıkesir, Bursa...

Doğu Anadolu:Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Hakkari çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don bekleniyor. Yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Meteoroloji ve Orhan Şen'den kritik uyarı! 40 cm kar var devamı gelecek mi? İstanbul, Balıkesir, Bursa...

Güneydoğu Anadolu: Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji ve Orhan Şen'den kritik uyarı! 40 cm kar var devamı gelecek mi? İstanbul, Balıkesir, Bursa...

#orhan şen #meteroloji #uyarı #kar
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