Orhan Gazi’nin hatırası 700 yıl sonra gün yüzüne çıktı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya’yı fetheden Osmanlı Padişahı Orhan Gazii’nin Büyükesence’ye 700 yıl önce hatıra bıraktığı camiyi aslına uygun restora ederek gün yüzüne çıkardı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, ecdadın hatıralarını büyük bir hassasiyetle koruyarak yeniden gün yüzüne çıkarıyor.

Şehir tarihinin tüm dönemlerinde ve bununla birlikte Osmanlı tarihinin başından, sonuna kadar tüm eserlere hassasiyetle yaklaşan Büyükşehir, son olarak Erenler Büyükesence’deki 700 yıllık tarihe sahip çıktı.

Bölgeyi kuşatarak vatan toprağına katan dönemin padişahı Orhan Gazi’nin fetihten sonra bizzat inşa ettirdiği Orhan Camii bir süre önce restorasyona alınmıştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile koordineli başlatılan aslına uygun restore işlemleri yoğun bir çalışma sonunda tamamlandı.

1326-1359 yılları arasında yapıldığı tahmin edilen, taş temele oturtularak harç kullanılmadan ‘çantı’ tekniğiyle inşa edilen nadir görülen mimariye sahip cami, tarihi dokusuna uygun olarak yenilendi. Kalasların birbirine geçmesi tekniğiyle inşa edilen cami, uzun bir aradan sonra bugün yeniden ibadete açıldı.

HASSAS BİR RESTORASYON

Tarihi dokusu korunan, minaresi, minberi, mihrabı, eyvan ve revakları özüne has görüntüsüyle yenilenen Orhan Camii vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

Caminin açılış törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’nin yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Bursa Vakıflar Bölge Müdürü Haluk Yıldız, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, AK Parti Sakarya Milletvekili Adayı Murat Kaya, ilçe belediye başkanları, Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Genç, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Başkan Ekrem Yüce tarih, Sakarya’nın her köşesine dokunduklarını ifade ederek, “Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak göreve geldiğimiz süre boyunca şehrimize, ülkemize faydalı işler yapmak için gündüz gece çalışıyoruz. Bizler sadece teknik belediye çalışmalarıyla değil; Eğitimden sağlığa, spordan kültüre, tarımdan turizme gibi birçok alanda Sakarya’mızın her köşesine dokunuyoruz. Bizler Türkiye Yüzyılına doğru ilerlerken liderimiz Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında, yolunda icraatlarımızla Dünyaya adımızı duyuruyoruz” dedi.

“OSMANLI’NINHATIRASINI KORUYORUZ”

Osmanlı’nın emanetini korumak için çalıştıklarını kaydeden Başkan Yüce, “Ama biliyorsunuz ki her şeyin bir yıpranma payı vardır. Bu vesileyle Orhan Gazi’nin Sakarya’mıza bıraktığı emaneti korumak için restorasyon işlemleri başlatıldı. Ve çok şükür ki bugün Orhan Camimizin yeni yüzünü Sakarya’mız ile buluşturuyoruz. Camimizin restorasyon sürecinde hassasiyet gösteren; Vakıflar Genel Müdürlüğüne emekleri için teşekkür ediyorum. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak bizlerde gerekli koordinasyonu sağlayarak çevre düzenlemesini kısa zamanda tamamen bitireceğiz.” ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, “Cumhurbaşkanımızın dediği gibi eser ve hizmet siyaseti yapıyoruz. Eseriniz varsa hizmetiniz vardır demektir. Bugün burada çok önemli bir tarihi eseri yeniden hizmete açmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Rekreasyon çalışmalarında emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunarım” dedi. Bursa Vakıflar Bölge Müdürü Haluk Yıldız ise, “Yaklaşık 700 yıl önce inşa edilen cami 17 ay süren rekreasyon çalışmalarıyla yeniden hizmet verecek duruma getirilmiştir. Anadolu topraklarına bir mühür olarak işlenen tarihi yapılarımızı korumaya devam edeceğiz” sözlerine yer verdi.

Tarihi ibadethanenin kapıları, törenin ardından açıldı ve katılımcılar ilk kez ikindi namazını cemaat ile birlikte eda etti.

Restore işlemlerini ve caminin son halini yakından inceleyen katılımcılar, tarihi hakkında bilgi aldı. Kültür Bakanlığı’nın sorumluluğunda olan cami her gün ibadete açık olacak.