Orgeneral Bayraktaroğlu Bolu 2. Komando Tugayı'nda

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Bolu 2’nci Komando Tugayında inceleme ve denetlemelerde bulundu.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Bolu’daki 2’nci Komando Tugay Komutanlığını ziyaret ederek inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Komando Tugaylarının Irak ve Suriye’nin kuzeyinde önemli görevler yaptığına vurgu yaparak Bolu 2’nci Komando Tugayındaki Mehmetçiklere görevlerinde başarılar diledi. Komando Andı’nın da okunduğu törende Mehmetçiklerimiz, geçit töreni yaptı.

Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Komandolarımızın eğitimlerini de yerinde denetleyerek yapılacak çalışmalara ilişkin talimatlar verdi.