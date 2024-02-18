Organize suça yönelik 12 şüpheli daha 'Kafes'lendi!

İçişleri Bakanlığı, elebaşılığını kırmızı bültenle aranan yurtdışı firarisi Beratcan Gökdemir'in yaptığı organize suç örgütünün, İstanbul’da Jandarma bölgesindeki üyelerine yönelik yapılan “KAFES-42” operasyonunda 12 örgüt üyesi şüphelisinin yakalandığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Organize suç örgütüne yönelik yapılan 'Kafes' operasyonlarının 42'ncisi gerçekleştirildi.

Operasyona ilişkin detayları sosyal medya hesabından duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun Jandarma Genel Komutanlığı koordinasyonunda, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan fiziki ve teknik takip sonucu gerçekleştirildiğini belirtti.

Suç örgütü üyelerinin, Kırmızı Bülten'le araran ve yurtdışında olduğu belirlenen elabaşlarının talimatlarını telefon yoluyla aldıkları, sözde tahsilat adı altında mağdurlara cebir ve şiddet uyguladıkları silahla adam yaralama, ev ve işyeri kurşunlama gibi suça karıştıkları tespit edildi.

Operasyonlar sonucu 2 piyade tüfeği ve 1 tabanca ele geçirildiğini kaydeden Bakan Yerlikaya "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, hangi büyüklükte olursa olsun halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine nefes aldırmayacağız" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1759085790783549463