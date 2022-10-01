Ordu'da tarihi gün

Ordu, tarihinin en önemli günlerinde birini yaşadı. Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları ile kapasitesi artırılan, ulusal ve uluslararası yeterliliğe ulaşan Ünye Limanı'nda yurt dışı ihracı yapacak olan ilk Ro-Ro seferi için tören düzenlendi.ORDU (İGFA) - Ege’den getirilen sebze ve meyveleri taşıyan tırlarla ilki gerçekleşen Ro-Ro ihracı ile Ünye Limanı’nın büyük bir ivme kazanacağını belirten Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Burada artık kasa kasa değil tır tır yükleyeceğimiz Ro-Ro seferlerinin ilkini gerçekleştiriyoruz. Artık tırları boşaltmadan Ro-Ro gemilerine yükleyip istenilen hedefe göndereceğiz. Bu liman inşallah hem Karadeniz’in hem de Türkiye’nin lideri olacak” dedi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından rıhtım uzunluğu ve derinliği açısından yüksek tonajlı gemilerin girişine elverişsiz olması nedeniyle bakıma alınarak büyütülen Ünye Limanı, yapılan kapsamlı çalışmaların ardından yüksek tonaja sahip olan ve tır taşımacılığı gibi tekerlekli vasıtaları taşıyan Ro-Ro gemilerine ev sahipliği yapmaya başladı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in büyük önem verdiği Ünye Limanı'nda yapılan büyütme ve kapasite artışı sonrası Rusya’ya gerçekleşecek olan ilk Ro-Ro ihracatı öncesi tören düzenlendi.

BAŞKAN GÜLER: “ÇOK ÖNEMLİ BİR ŞEYİ DAHA BAŞARDIK”

Protokol üyeleri ve oldukça yoğun bir katılımla gerçekleştirilen törende konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu’nun 30 Eylül gününü asla unutmayacağını söyledi. Ünye Limanı’nı tam teşekküllü bir liman haline getirdiklerini belirten ve Akdeniz-Karadeniz yolunun da müjdesini veren Başkan Güler, “Ünye-Akkuş-Niksar yolunun müjdesini vermek istiyorum, ihalesi bitmek üzere. Artık Türkiye, yeni bir Akdeniz-Karadeniz damarını, arterini kazanmış olacak. Bu yıllardır bir seçim vaadi olarak söylenir geçilirdi. Biz sözümüzde durduk. Cumhurbaşkanımız sözünün eri olarak, bugün o sözü de yeri getirerek artık gerçekleşiyor. Biz burada 30 Eylül gününü unutmayacağız. Çünkü burada Akdeniz’i Karadeniz’e birleştiren büyük bir kanal gerçekleşmiş oluyor. Bunlar söz ile ‘cek’, ‘cak’larla uğraşan insanlar değiliz. Bugün de çok önemli bir şeyi daha başardık. Ünye Limanı’nda daha evvelden çimento, bentonit yüklenirdi. Giren, çıkan belli olmazdı. Biz buraya, malımıza sahip çıktık. 33 senedir 150 metrelik limana biz 130 metre daha ekleyerek 280 metreye çıkardık. Bu ne demek oluyor. Daha önceleri tek gemi yanaşıyordu ve diğer gemiler sırasını açıkta bekliyordu. Bu hem masraf hem de zaman kaybıydı. Biz bunun önüne geçtik. Çok güzel tam teşekküllü bir liman haline getirdik” diye konuştu.

“KARADENİZ’İN VE TÜRKİYE’NİN LİDER LİMANI OLACAK”

İlk Ro-Ro seferi ile Ünye Limanı’nın hem Karadeniz’in hem de Türkiye’nin lider limanlarından bir tanesi olacağına dikkat çeken Başkan Güler, şöyle konuştu: “Burada artık kasa kasa değil tır tır yükleyeceğimiz Ro-Ro seferlerinin ilkini gerçekleştiriyoruz. Artık tırları boşaltmadan Ro-Ro gemilerine yükleyip istenilen hedefe göndereceğiz. Hedef bugün Rusya. Lider Amiral gemisi yükünü alarak Rusya’ya hareket edecek. Bu liman inşallah hem Karadeniz’in hem de Türkiye’nin lideri olacak. Aynı zamanda müjdesini verdiğimiz yol, bu damar Akdeniz ile Karadeniz ile birleştiren en kısa yol. Hem Trabzon’dan giden hem de Samsun’dan giden yoldan daha kısa. Birinden 2,5 saat diğerinden 5 saat kazanıyoruz. Buranın yıllık kapasitesi 10 bin tır olacak. Biz ayrıca buraya 80 dönümlük bir tır alanı da oluşturduk. Aynı anda 110 tır yüklenebilecek. Burayı bir lojistik merkezi yapacağız. Burası sadece Ünye için değil, Tokat’ın, Sivas’ın, Kayseri’nin limanı olacak. Çünkü bir tarafta Ünye bir tarafta Mersin aradaki 41 vilayetin ithalat ve ihracatı ya Ünye’den ya Mersin’den olacak. Bu çok önemli bir şey”

“ÜNYE LİMANI’NI DAHA DA BÜYÜTMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Ünye Limanı’nın kapasitesini arttıracaklarını vurgulayan ve dünya çapında lider bir liman yapma hedefi içinde olduklarını aktaran Başkan Güler, sözlerini şöyle tamamladı: “1 milyon 500 bin ton olan kapasiteyi 15 milyon tona çıkardık. Bu limanı daha da genişleteceğiz. 4 bin 500 metrekare olan liman proje alanını 600 bin metrekareye çıkaracağız. Dolayısıyla bu proje sadece Ordu’nun değil aynı zamanda Türkiye’nin de dünya çapında lider limanlarından biri olacak. Farklı bir ifade ile biz buradan Süper Lig’e değil dünya ligine çıkıyoruz. Biz burada Ro-Ro’dan sonra konteyner yüklemesi yapacağız. Dünyanın en büyük fındık üreticisi Ordu. Ordu dünyanın en çok fındığını üretecek ama fındığını denizden taşıyamayacak. Bu olacak iş değil. Bir tek Ordu’dan fındık denizden taşınmıyor. Biz bunu da gerçekleştireceğiz”

MİLLETVEKİLİ KAYNARCA: “UZUN ZAMANIN BİR İLKİ GERÇEKLEŞİYOR”

Programa katılan ve bir konuşma gerçekleştiren İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in ilklere imza attığını belirtti. Hiçbir başarının tesadüf olmadığını hatırlatan Kaynarca, “Gerçekten sadece Ünye, Ordu değil tüm bölgeyi, Karadeniz’i, Türkiye’mizi ilgilendiren harikulade bir başlangıç. Uzun zamanın bir ilki gerçekleşiyor. Hayırlı olmasını diliyorum. Kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımızın belirlediği çok güzel bir yatırım organize edilmiş ve şimdi ilk yükleme törenin de bir aradayız. Hiçbir başarı tesadüf değildir. Her birinde bir emek her birinde bir alın teri var. Ben İstanbul milletvekiliyim, Ordu geliniyim, buradayım ama kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımın emeğini, alın terini, enerjisini ve fedakarlıklarını İstanbul’dan biliyorum. Benim seçim bölgem Silivri ilk doğal gazı başkanımız enerji bakanıyken kazanmıştı. Tıpkı oradaki ilk gibi, tıpkı bakanlıktaki harikulade temeli atılan çalışmalar gibi bugün doğalgazda bir enerji yapıldıysa enerji bakanlığının Karadeniz için diyorum o dönem atılan temeller üzerine bina edilen emekti. Allah razı olsun. Yolumuz çok değerli. Bu yolculuk çok değerli. Bu yolculuk içerisindeki yol arkadaşlığımız çok değerli. Rabbim yolumuzu açık etsin. İlk yükleme törenimiz de hayırlı olsun” açıklamasında bulundu.

RO-RO GEMİSİ CEO’SU ŞANLITÜRK: “ORDU’NUN EKONOMİSİNE ÇOK BÜYÜK KATKIDA BULUNACAĞIZ”

İlk Ro-Ro seferini gerçekleştirecek olan Lider gemisi CEO’su Yaşar Şanlıtürk ise konuşmasında, “Bugün burada ilk olarak Ro-Ro taşımacılığını yapmaktan gurur duyuyorum. Yapmış olduğumuz Ro-Ro taşımacılığı ile beraber Ordu’nun ekonomisine çok büyük katkıda bulunacağız. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler ile bu konu ile ilgili ilk konuşmamız İstanbul’da olmuştu. Bizim derdimiz ülkemizin ekonomisine hizmet etmek. Ülke varsa biz de varız. Eğer ülkelerde limanlar iyi çalışıyorsa o ülkeler mutlaka kalkınmışlardır. Etrafımızda bulunmuş olan Trabzon, Samsun limanın bugün ekonomiye çok büyük katkısı vardır. Bu katkı neden bir Ordu’da olmasın. Sayın bakanımızla beraber görüştüğümüzde bana iskele boyunun büyütüleceğini söylemişti. Bu çalışmanın Ordu için hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

EGE’NİN SEBZE VE MEYVELERİ ORDU’DAN YURT DIŞINA İHRAÇ EDİLECEK

Törenin ardından Ege’den Ordu’ya tırlar ile getirilen sebze ve meyveleri Rusya’ya götürecek olan Ro-Ro gemisi yapılan dua sonrasında kesilen kurdele ile tırlar gemiye yüklendi.

TİCARET HACMİ ARTACAK

Ünye Limanı, Orta ve Doğu Karadeniz illerinin nüfus açısından orta noktada olması gerek dış ve gerekse iç ticaret lojistik maliyetlerini düşürürken Ordu'nun ticaret hacmini ise artıracak. Karadeniz-Akdeniz ve Ünye-Akkuş-Niksar Yolu gibi stratejik yollarla da birleşerek ivme kazanacak olan Ünye Limanı ile birlikte deniz ticareti aksamadan devam edecek. Böylelikle Ünye Limanı mevcutta bulunan diğer limanlar gibi eşit şartlara getirilerek hem il ekonomisine hem de bölge ekonomisine önemli ölçüde yön verecek.

Öte yandan lojistik, sanayi gibi faktörleri de doğrudan etkileyecek liman istihdama da katkı sağlayacak.