Ordu'da kodlama eğitimiyle okula gelir sağlıyor

Ordu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı öğrencileri, kodlama yeteneklerini geliştirmek için hazırlanan ve "KOD-AT" adıyla tescillenen kodlama eğitim setini üreterek okula gelir kazandırıyor.ORDU (İGFA) - Ordu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı öğrencileri, AR-GE projesi olarak Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfının destekleriyle üretilen mikrodenetleyici yerli dene-yap kart kullanarak kodlama eğitim seti tasarlıyor. "KOD-AT" adıyla tescillenen kodlama eğitim seti, okula gelir kazandırıyor.

Öğrenciler, geçen yıl "KOD-AT" adıyla Türk Patent ve Marka Kurumunca tescil belgesi verilen eğitim setinin seri üretimini yapıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alan Şefi Hasan Boruza, Türkiye'de sayılı AR-GE çalışması yapan okullardan biri olduklarını söyleyerek eğitim setinde beyin tabir edilen ve kod atacakları yapıyı, T3 Vakfınca geliştirilen mikrodenetleyici kart üzerinden model aldıklarını anlatan Boruza, yerli ve millî ürünleri her alanda görmek istediklerini ifade etti.

İlkokuldan üniversiteye geniş bir yelpazede kullanılabilen kodlama seti ile temel seviyeden başlayarak ileri seviyeye kadar kodlama uygulamaları yapılabiliyor.

Kodlama eğitim seti ile 37 parça sensör seti ve uygulamaları, görüntü ve ses işleme işlemleri, wi-fi uzaktan kontrol mobil uygulamalar gibi birçok çalışma yapılabiliyor. Set içinde ayrıca güncel teknolojilere ait yüzlerce uygulama da yapılabiliyor.

Okulun döner sermaye işletmesi üzerinden kodlama yapılan her kuruma setin satışı yapılıyor. Bunun yanı sıra bilim sanat merkezlerine de satış gerçekleştiriliyor. Öğrenciler de set satıldığı müddetçe üretim aşamalarında çalıştıkları için belli oranlarda gelir elde ediyor.

Proje ekibine gönüllü katıldığını anlatan 12. sınıf öğrencisi Nazım Kerim Çelik, "Yaklaşık 1,5 yıldır üzerinde çalıştığımız projemizi tamamladık. Sonuca ulaştığımız için mutluyuz. Bu set ayrıca bizlerin gelişmesi için de çok büyük fırsat oldu." dedi. Çelik, eğitim setinin birçok okula ve kuruma satılması sayesinde kendilerinin de gelir elde ettiğini söyledi.