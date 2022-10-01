Ordu'da fasulye hasadı başladı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Akkuş şeker fasulyesi hasat törenine katıldı.ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri ile üretim alanları arttırılan ve coğrafi işaretli ürün olarak tescillenen Akkuş şeker fasulyesinde hasat başladı. Yılın ilk hasatı düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Akkuş ilçesinde düzenlenen törene Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in yanı sıra Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, Akkuş Kaymakamı Osman Kural, AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, üretmek kadar satmanın ve dağıtımının yapılmasının önemine vurgu yaparak ORTAR A.Ş şirketi ile Akkuş şeker fasulyesinin zincir mağazalar aracılığıyla tüm Türkiye’de 900 mağazada satışa sunulduğunu belirtti.

Başkan Güler, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Üretmek kadar satmak ve bunu dağıtmak da önemli. Dağıtımını yapamazsanız elinizde kalır veya bu ürünlerin sahteleri aslının yerini alır. Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak, Akkuş şeker fasulyesi ile ilgili ORTAR A.Ş şirketimiz vasıtasıyla yoğun bir çalışma yürüttük. Akkuş şeker fasulyesinin bütün özelliklerini tespit ettik. Üretimi artırmak için özel çalışma yaptık. Paketledik ve şuan zincir mağazalar aracılığıyla tüm Türkiye’de 900 mağazada Akkuş şeker fasulyesi satılıyor. Ayrıca yine bu zincir mağazada organik Ordu yumurtası satılıyor. Ordu Büyükşehir olarak şimdiki hedefimiz Akkuş şeker fasulyesini Avrupa’ya ihracatını yapmak ve Pazar ağını daha da genişletmek olacaktır. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca bu yıl 600 ton rekolte beklenen Akkuş şeker fasulyesinde üretimi artırmak için sulama projemiz var. Bu sulama projemizi de tamamladığımız zaman ilk hedefimiz rekolteyi 1000 tona çıkarmak daha sonra 2 bin ton yapmak olacaktır. Bu vesileyle Akkuş şeker fasulyesinin hasat sezonu tüm üreticilerimize hayırlı olsun”

Yapılan protokol konuşmalarından sonra Başkan Güler ve beraberindeki heyet Akkuş şeker fasulyesi bahçesinde hasat yaptı.

Öte yandan bu yıl Akkuş şeker fasulyesinde rekoltenin 600 ton olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Bu rakamın 10 tonunun ülke çapında mağazaları bulunan zincir marketlerin raflarında tüketici ile buluşması hedefleniyor.

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