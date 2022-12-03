Ordu Büyükşehir'den asfalt mesaisi

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in ulaşım hamlesi, kentin çehresini değiştirdi.ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kabadüz ilçesinde 2019 yılından bu yana 70 km yolu asfalt ve beton ile buluşturdu. İlçe genelinde 38 milyon lira ulaşım yatırımı yapıldı.

Türkiye'nin en zor coğrafyalarından ve kırsal yol ağı en uzun il olan Ordu'da, asfalt seferberliği sürüyor. Toplam yol ağı, Türkiye ortalamasının 4 katından fazla olan kentte, ilçelerde sürdürülen yol çalışmalarında büyük aşama kaydedildi. 19 ilçede kurduğu şantiyelerle ilin çehresi değiştiren Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, belirlenen program çerçevesinde, mahalle ve grup yollarında, standardı yüksek, konforlu bir ulaşımın kapılarını araladı.

38 MİLYON LİRA ULAŞIM YATIRIMI YAPILDI

Kabadüz ilçesinde yapılan ulaşım yatırımları sonrası, birçok mahalle ve grup yolu, asfalt ve betonla buluştu. İlçede, 65 km asfalt yol, 4 km beton yol, 12 km yeni yol açma, 224 km stabilize, 991 km reglaj, 507 km hendek temizliği, 9 bin 241 ton asfalt yama, 1308 metre yağmur suyu, 41 metre menfez, 2 bin 768 m3 taş duvar çalışmasına imza atıldı. İlçe genelinde 38 milyon lira ulaşım yatırımı hayata geçti.