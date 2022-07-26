Ordu Akçatepe-1 Tüneli'nde ışık görüldü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ordu Çevre Yolu Projesi kapsamında yer alan Akçatepe-1 Tüneli'nde ışığın görüldüğünü belirterek, 40 dakikalık seyahat süresini 15 dakikaya indirecek olan Ordu Çevre Yolu'nun tamamının 2023 yılında hizmete açılacağını duyurdu.ORDU (İGFA)- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ordu Çevre Yolu şantiyesinde incelemelerde bulundu, proje hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Akçatepe-1 Tüneli ışık görme törenine katılan Karaismailoğlu, 18-19 Temmuz'da Ordu'nun Altınordu, Perşembe, Fatsa, Gürgentepe ve Çamaş ilçelerinde yağışlardan dolayı meydana gelen heyelan, su baskını ve taşkınlardan dolayı 'geçmiş olsun' dileklerimi iletti. Karaismailoğlu, Selin neden olduğu hasar sonrasında 7/24 durmaksızın çalıştık; en kısa sürede ulaşımı tekrar sağladıklarını belirtti. konuştu.

Tünelleri ve yolları barındıran bu projenin, Ordu ve çevre illerin ulaşımını rahatlatması bakımından son derece önemli olduğuna vurgu yapan Karaismailoğlu, çalışmalrın tamamlandığında trafikte can ve mal güvenliğini daha da yükselteceğini ve bölgenin turizm, ticaret ve sosyo-ekonomik gelişimine de büyük katkı sağlayacağını söyledi.

En önemlisi zaman ve akaryakıt tasarrufuyla ülkenin ekonomisine destek olacaklarını belirten Karaismailoğlu, "Stratejik dev ulaşım ve iletişim yatırımlarımızla, ülkemizdeki üretime, istihdama, ticaret ve turizmine ciddi katkılar sağlıyoruz. Son 20 yıl içerisinde ülkemizin ulaşım ve iletişim altyapısına 1 trilyon 606 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık. Bu yatırımlarımız içinde yüzde 61 oran ve 972 milyar liralık miktar ile aslan payını karayolları alıyor. Böylece, ülkemizi dünyanın lider ekonomileri arasına yükseltiyor, milletimizi hak ettiği yere taşıyoruz. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme stratejimize uygun biçimde hayata geçirdiğimiz büyük ulaşım ve iletişim yatırımlarımızın meyvelerini görmenin mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz" diye konuştu.



Bölünmüş yol uzunluğunun 6 bin kilometreden 28 bin 700 kilometreye çıkarıldığını aktaran Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, 2023 hedefimizin ise 29 bin 500 kilometre olduğunu kaydetti.

"Biz durmadık, durmayacağız" diyen Karaismailoğlu, Türkiye'nin rekabet gücünü, yaşam kalitesini yükselten; güvenli, ekonomik, konforlu, çevreye duyarlı, kesintisiz, dengeli ve sürdürülebilir bir ulaştırma sistemi için çalışmaya devam edeceklerini belirterek, "Bu bakımdan ulaşım modlarında yaptığımız yatırımların ekonomimize katkılarını görmekten dolayı gururluyuz. Osmangazi Köprümüzü 8 Temmuz günü toplam 80 bin 624 araç kullandı. 1915 Çanakkale Köprüsünden 8 Temmuzda 14 bin 275 araç geçiş yaptı. Yine ayrıca, Kurban Bayramı tatilinde, toplam 2 milyon 917 bin yolcu demiryollarımızı tercih etti. Kurban Bayramı tatilinde 6 milyon 678 bin yolcumuz havayollarını kullandı" ifadelerini kullandı.

14 AYRI KARAYOLUMUZUN YAPIM İŞİNİN PROJE BEDELİ; 11.2 MİLYAR LİRAYI GEÇİYOR

Tüm yurt sathındaki ulaşım ve iletişim yatırımlarından mavi ve yeşilin sembolü Ordunun da hak ettiği payı aldığının altını çizen Karaismailoğlu, yatırımlar hakkında bilgiler verdi.

Çevre yolunun 11 kilometrelik ilk bölümünün 3 Mart 2019 tarihinde hizmete açıldığını anımsatan Karaismailoğlu, yolun kalan 11 kilometrelik ikinci bölümünde de çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini kaydetti.

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, Terzili ve Melet Viyadüğü ile şehri çevreleyen ikinci kesim Ordu Üniversitesinin arkasından, Akçatepe-1 Tüneli, Akçatepe-1 Viyadüğü, Akçatepe-2 Tüneli, Akçatepe-2 Viyadüğü, Turnasuyu Tüneli ve Doğu Kavşağı ile mevcut yola bağlanmaktadır dedi.

ORDU ÇEVRE YOLU İLE YILLIK 229 MİLYON TL TASARRUF SAĞLAYACAĞIZ

440 metre uzunluğundaki çift tüplü Akçatepe-1 Tünelinde kazı çalışmalarının tamamlandığını ve tünelde ışığın görüldüğünü dile getiren Karaismailoğlu, Akçatepe-1 Tünelinin çıkışı ile Akçatepe-2 Tüneli girişi arasında 240 metre mesafe var. Bu kesimde de Üniversite Farklı Seviyeli Kavşağı yer alıyor. Ordu Çevre Yolu Projesi ile Karadeniz Sahil Yolumuzu Ordu şehir dışına alacaklarını ifade ederek, "Bu şekilde hem transit geçişler rahatlayacak ve hem de şehir içi trafiğin yükü hafifleyecek. Ordu şehir merkezindeki günlük araç trafiği 60 bine ulaşmaktadır. Ordu Çevre Yolu ile 40 dakikalık seyahat süresi 15 dakikaya inecek. Projenin tamamlanmasıyla birlikte; bir yılda 6 bin 248 ton emisyon azaltımı olacak. Yine ayrıca, zamandan 198 milyon lira, akaryakıttan 31 milyon lira olmak üzere yıllık 229 milyon liralık tasarruf sağlayacağız. Şehrin doğusu ile batısı arasındaki ulaşım daha hızlı, rahat ve konforlu olacak. Ayrıca, Ordu Üniversitesinin yanı sıra Şehir Hastanemiz ve Havalimanı gibi önemli noktalara çok daha rahat ulaşacağız. 2023 yılında tamamını hizmete açacağımız Ordu Çevre Yolumuz hem Ordu hem de bölgemize hayırlı olsun" diye konuştu.