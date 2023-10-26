OPET, Eceabat Maydos Karargâhı’nı restore ediyor

Cumhuriyet’in 100. yılı nedeniyle tüm istasyonlarını ‘İlelebet’ mesajı içeren poster ve Türk bayrakları ile donatan OPET, Çanakkale Savaşları’nda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19. Tümen Komutanlığı yaptığı dönemde kullandığı Eceabat/ Maydos Fırka Karargâhını da 100. yıl anısına restore ediyor. Karargâh, 2024 yılında Cumhuriyet’imizin 2. yüzyılına armağan olarak ziyarete açılacak.ÇANAKKALE (İGFA) - Türkiye’de doğup, Türkiye’de büyüyen her kurum ve kuruluşun ülkesine karşı görev ve sorumluluğu olduğu vizyonuyla hareket eden OPET, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılı coşkusunu istasyonlarına taşıyor. Cumhuriyet’imizin 100. Yıl dönümü şerefine tüm istasyonlarını “İlelebet” mesajı taşıyan Atatürk posterleri ve Türk bayrakları ile donatan OPET, “Cumhuriyet’imizin 100. yılındayız. Projelerimizle cumhuriyetimizi ilelebet yaşatacağız” mesajları ile müşterilerini karşılıyor. “Tarihe Saygı Projesi ” ile Cumhuriyet’te giden yolda büyük önem taşıyan Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı alanlarındaki çalışmalarına, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün savaş sırasında kumanda merkezi olarak kullandığı Maydos Fırka Karargâhının restorasyonunu üstlenerek devam ediyor.

“Tarihe Saygı Projesi” ile 2006 yılından bu yana Eceabat Yarımadası’nı rehabilite eden, şehitlikler, camiler ve okullarla bölgeyi kalkındıran OPET, Cumhuriyet’imizin 100. yılı anısına Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Çanakkale Savaşları sırasında kumanda merkezi olarak kullandığı Maydos Fırka Karargâhı’nı da restore ediyor. 25 Şubat 1915 tarihinde Çanakkale Cephesi’ne giden Ulu Önder Atatürk’ün bugünkü adıyla Eceabat olan Maydos’a gelerek karargâh olarak iki ay boyunca kullandığı bina, tarihi dokusu korunarak restore edilecek ve müze olarak yeniden düzenlenecek. Karargahta; Atatürk’ün yazdığı ve yazdırdığı emir, rapor ve mektuplar da sergilenecek.

“ÇANAKKALE’DE YAKILAN KURTULUŞ MEŞALESİ BİZİ CUMHURİYET’İN İLANINA TAŞIDI”

Cumhuriyet’in 100. yılını kutlamanın coşkusunu tüm OPET istasyonlarında yaşatmak istediklerini dile getiren OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk, “Müşterilerimiz, bayilerimiz ve tüm Türkiye ile birlikte bağımsızlık, özgürlük ve çağdaşlık yolunun başlangıcı olan Cumhuriyet’imizin ilanının 100. yılını kutlamanın gururu ve mutluluğunu yaşıyoruz. İstiyoruz ki bu coşku istasyonlarımıza gelen herkesi sarsın. Cumhuriyet’imizin 100. yılında Çanakkale Eceabat’ta restorasyonuna başladığımız Maydos Fırka Karargâhını da milletimize armağan etmek istiyoruz. Bu karargâh ülkemizin tarihinde çok önemli bir yere sahip. Burada yakılan kurtuluş meşalesi, bizi Milli Mücadele’ye ve Cumhuriyet’imizin ilanına taşıdı” değerlendirmesinde bulundu.

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN ÇANAKKALE’DEKİ İLK KARARGÂHI

OPET’in restorasyonunu üstlendiği Maydos Fırka Karargâhı, Türkiye’nin tarihinde özel bir yere sahip. 25 Şubat 1915’te 57. Alay ile birlikte, Tekirdağ’dan Halep ve Şam Vapurları ile Maydos’a ulaşan Yarbay Mustafa Kemal’in önderliğindeki 19. Tümen, İstanbul’dan gönderilen 72. ve 77. Alaylar’ın katılmasıyla Maydos’da yeniden tesis ve teşkil edildi.

19. Piyade Tümeni, Gelibolu Yarımadası’na yönelik 25 Nisan 1915’te başlayan kara harekâtında kuzey grubunun bulunduğu alandaki muharebelerin en ön hattında İngiliz-Anzak birliklerine karşı mücadele ederek kazandığı zaferlerle adını Türk tarihine altın harflerle yazdırdı. Mustafa Kemal Atatürk, yaklaşık 2 ay boyunca 19. Tümen Komutanlığı’nı Maydos’taki iki katlı bir binada kurulan karargâh üzerinden yürüttü. Rum evleri mimarisine sahip olan yapı, Cumhuriyet döneminde bir süre askerlik şubesi, bir süre de kaymakamlık binası olarak kullanıldıktan sonra 2005 yılından itibaren Kültür Müzesi’ne dönüştürüldü.