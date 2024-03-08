Son Dakika

OPET, Dünya Kadınlar Günü’nde Ata’nın huzurundaydı

GÜNDEM 08.03.2024, 20:52
OPET, Dünya Kadınlar Günü’nde Ata’nın huzurundaydı

Akaryakıt dağıtım sektöründe kadına yönelik proje ve politikalarıyla dönüşüme öncülük eden OPET, Dünya Kadınlar Günü’nde ulu önder Atatürk’ün huzurundaydı. OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk, OPET Genel Müdürü Özgür Kahramanzade, OPET çalışanları ve iş ortaklarından oluşan bir grup, Anıtkabir’i ziyaret ederek Atatürk’ün mozolesine çelenk bıraktı.

ANKARA (İGFA) - Akaryakıt dağıtım sektörüne başta temizlik ve hijyen olmak üzere birçok alanda standart getiren OPET, son yıllarda toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik mesleki çalışmalarıyla öne çıkıyor. Bu amaçla 2018 yılında Kadın Gücü Projesi’ni hayata geçiren ardından, Kasım 2023’de UN Women ile işbirliği “Eşitsek Fark Eder” Projesi’ni başlatan OPET, sektörde ‘kadın’a yer açtı. Bu alandaki çalışmalarını hızla sürdüren OPET, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Anıtkabir’i ziyaret ederek ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’e minnetlerini sundu. OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk, OPET Genel Müdürü Özgür Kahramanzade, OPET çalışanları ve iş ortaklarından oluşan bir grup, Aslanlı Yol’dan yürüyüşe başlayarak Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakarak, saygı duruşunda bulundu. Öztürk “Cumhuriyetimizin kurucusu olarak, kadınların toplumda erkeklerle eşit haklara sahip olması için verdiğiniz mücadeleyi ve bu konudaki vizyonunuzu her zaman minnetle anıyor, “özgür, eşit ve adil” bir dünya hedefine doğru yürürken attığımız her adımda ülkemize lâyık bireyler olmaya çalışıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında da, bıraktığınız değerli mirasın, ilke ve inkılâpların aydınlattığı yolda; bilimin rehberliğinde ve eğitimin ışığında, sorumlulukla var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz “Dünya üzerinde gördüğünüz her şey kadının eseridir” sözünden aldığımız cesaretle,  “Kadın Gücü”nü ortaya koymak için yılmadan mücadele edeceğimize söz veriyoruz” satırlarını yazarak Anıtkabir özel defterini imzaladı.

Kadınların hayatın her alanında eşit ve adil şekilde yer almasına yönelik önemli bir farkındalık yarattığına dikkat çeken OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk, “Biz de OPET olarak erkek egemen yapısı ile bilinen akaryakıt sektöründe “Kadın Gücü” ve “Eşitsek Fark Eder” projeleri ile mesleğin cinsiyeti olmadığı yönünde toplumsal değişimin oluşmasına katkı sunuyoruz. Bugün akaryakıt dağıtım sektörünün çehresinin değiştiğini görmek bizi çok mutlu ediyor” değerlendirmesinde bulundu.

‘KADIN GÜCÜ’ İLE İSTASYONLARDA YAKLAŞIK 4 BİN KADIN ÇALIŞAN

OPET’in, Yönetim Kurulu Üyesi Filiz Öztürk’ün liderliğinde 2018 yılında “erkek işi” olarak görülen akaryakıt dağıtım sektöründe kadınlara daha fazla çalışma alanı açmak üzere her istasyonda en az iki kadın hedefiyle başlattığı örnek projesi ‘Kadın Gücü’ ile sektörde köklü bir değişime öncülük edildi. OPET, geçtiğimiz Kasım ayında ise Kadın Gücü’nün bir uzantısı olarak Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) ile Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliği, kadınların güçlenmesi ve kadın istihdamını artırmak için kapsamlı ve uzun vadeli bir program olan “Eşitsek Fark Eder” Projesi’ni başlattı. Proje ile BM Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) doğrultusunda başta OPET istasyonlarında, iş yerlerinde, sektörde ve sosyal yaşamda toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı kurum politikaları ve uygulamalarının geliştirilmesi hedefleniyor.

Kadın Gücü Projesi ile bugüne kadar elde edilen sonuçlar şu şekilde:

İstasyonlarda çalışan toplam kadın sayısı 4000’e yaklaştı.      

Kadın istasyon müdürü sayısı 131’e,       

Kadın akaryakıt satış yetkilisi sayısı 1.103’e      

Kadın market satış yetkilisi sayısı 1.608’e      

Kadın vardiya amiri sayısı 38’e ulaştı.      

Türkiye’nin 80 ilinde OPET istasyonlarında Kadın Gücü Projesi aktif olarak uygulanıyor.      

OPET’te Kadın Gücü istihdamı sağlayan bayi sayısında ise yüzde 320 artış gerçekleşti. 

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 29 78
2. Fenerbahçe 28 73
3. Trabzonspor 28 46
4. Beşiktaş 28 46
5. Kasımpasa 28 40
6. Başakşehir 28 39
7. Rizespor 29 39
8. Antalyaspor 28 38
9. Sivasspor 28 38
10. A.Demirspor 28 35
11. Kayserispor 28 35
12. Samsunspor 28 33
13. Alanyaspor 28 33
14. Konyaspor 28 31
15. Ankaragücü 28 30
16. Hatayspor 28 29
17. Karagümrük 28 29
18. Gaziantep FK 28 29
19. Pendikspor 28 26
20. İstanbulspor 28 13
Takımlar O P
1. Eyüpspor 25 61
2. Göztepe 25 52
3. Kocaelispor 25 45
4. Sakaryaspor 25 43
5. Bodrumspor 25 42
6. Boluspor 26 42
7. Bandırmaspor 25 40
8. Ahlatçı Çorum FK 25 39
9. Gençlerbirliği 25 34
10. Erzurumspor 25 31
11. Keçiörengücü 25 31
12. Ümraniye 25 30
13. Manisa FK 25 28
14. Adanaspor 25 26
15. Şanlıurfaspor 25 24
16. Tuzlaspor 25 24
17. Altay 25 15
18. Giresunspor 26 7
Takımlar O P
1. Liverpool 27 63
2. M.City 27 62
3. Arsenal 27 61
4. Aston Villa 27 55
5. Tottenham 26 50
6. M. United 27 44
7. West Ham United 27 42
8. Newcastle 27 40
9. Brighton 27 39
10. Wolves 27 38
11. Chelsea 26 36
12. Fulham 27 35
13. Bournemouth 26 31
14. Crystal Palace 27 28
15. Brentford 27 26
16. Everton 27 25
17. Nottingham Forest 27 24
18. Luton Town 26 20
19. Burnley 27 13
20. Sheffield United 27 13
Takımlar O P
1. Real Madrid 27 66
2. Girona 27 59
3. Barcelona 27 58
4. Atletico Madrid 27 55
5. Athletic Bilbao 27 50
6. Real Betis 27 42
7. Real Sociedad 27 40
8. Las Palmas 27 37
9. Valencia 26 37
10. Osasuna 27 36
11. Getafe 27 35
12. Villarreal 27 32
13. Deportivo Alaves 27 29
14. Sevilla 27 27
15. Mallorca 27 27
16. Rayo Vallecano 27 26
17. Celta Vigo 27 24
18. Cadiz 27 19
19. Granada 26 14
20. Almeria 27 9