Onur mutluluğu babalıkta Buldu

Ünlü oyuncu Onur Buldu ile eşi Duygu Kozoğlu çiftinin bebekleri dünyaya geldi.İSTANBUL (İGFA) - Doğum, Acıbadem Maslak Hastanesi’nde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Perinatolog Prof. Dr. İbrahim Bildirici tarafından gerçekleştirildi.

Acıbadem Maslak Hastanesi Başhekimi Dr. Cengiz Bavbek yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi: “50 santim, 3.110 gram olarak dünyaya gelen bebeğin ve annenin sağlık durumları gayet iyi. Kendilerine sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz.”