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ONKODAY'ın 'Masal Ev'i Bursa'da açıldı

GÜNDEM 20.06.2022, 15:20
ONKODAY'ın 'Masal Ev'i Bursa'da açıldı

25. yılını kutlayan Onkoday, kanser tedavisi gören ve tedavisi biten çocukları pek çok oyun atölyesinin yapılacağı, özel tasarlanmış yeni oyun alanı “Masal Ev’e kavuşturmanın mutluluğunu yaşıyor.BURSA (İGFA) - Bursa'da Onkoday kanserle mücadele eden ya da hastalıktan şifa bularak kurtulan çocuklarımıza umut aşılayacak ve onları olumsuz düşünceden uzaklaştıracak sımsıcak bir ortam hazırladı. Onkoday Hasta Konuk Evi içerisinde yer alan “Masal Ev” Türkiye’ye örnek bir proje olarak hayata geçti.  

Onkoday Hasta Konuk Evi içerisinde yer alan 12 evden biri Demirtaş Rotary Kulübü tarafından çocuklar için özel olarak tefriş edildi. Masal Ev, çocukların çeşitli atölye çalışmalarına ev sahipliği yapacak olmanın yanı sıra tedavi sürecinde aksayan sosyalleşme süreçlerinin de tamamlayıcısı olacak. Çocuklar Masal Ev’de hoş vakitler geçirirken anneler de Onkoday’ın atölyelerinde dikiş, takı gibi becerilerini geliştirerek hobi hatta iş sahibi olabilecek alt yapılarını geliştirecek.

Ayrıca annelere elle meme muayenesi, beslenme gibi konularda eğitimler verilecek. Böylelikle proje iki yüzü olan bir proje haline gelecek. Hem çocuklar hem de anneleri eğitim ve atölye çalışmaları ile donanımlarını arttırmış olacak.

Açılışta konuşan Onkoday Başkanı Füsun Önen,” 25. yılımızı kutladığımız bu yıl hizmetlerimize yenilerini eklemenin kıvancını yaşıyoruz. Masal Ev’i hem çocukların hem de annelerin hayatlarına dokunan bir proje olarak tasarladık ve bugün açılışını yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bize destek olan tüm gönüllülerimize ve tefrişatı gerçekleştiren Demirtaş Rotary Kulübüne Onkoday ailesi adına teşekkür ederim.  Çocuklarımıza çok keyifli zamanlar vadediyoruz" diye konuştu.

Demirtaş Rotary Kulübü Hizmetler Ana Komite Başkanı Hande Tüfekçioğlu, çocuklarımızın sosyalleşebilecekleri aktivitelere fırsat verecek çok keyifli bir ortam oluşturuldu. İçinde olmaktan gurur duyduğumuz bu projenin çalışmalarında bizler de çocuklarımızın ve Onkoday’ın yanlarında olmayı sürdüreceğiz" dedi.

Açılış kurdelesinin kesiminden sonra çocuklar Masal Ev’de oyunlar oynadılar ve pasta keserek yeni mekanlarının tadını çıkardılar.

 

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