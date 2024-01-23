Öncü Peyzaj Mimarları'nın adayı Eda Demir

Öncü Peyzaj Mimarları Grubu’ndan peyzaj mimarı Eda Demir, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası’nın gerçekleşecek olan Bursa 4. Dönem Olağan Genel Kurulu’nda başkanlığa adaylığını açıkladı.BURSA (İGFA) - 2009-2010 yıllarında meslek hayatına Bursa’da başladığını kaydeden Demir, 2011’de akademide çözülemeyen başörtü sorunlarından dolayı kavuşamadığını aktarırken, “2012 yılında ‘DEMİR MİMARLIK’ şirketini kurarak büyük proje ve uygulama işlerinde yer aldım. 2020’den beri Bursa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nda Peyzaj Mimarı ve İha-1 pilotu olarak görev yapıyorum. İlçelerde bulunan Hükümet Konakları peyzaj ihale, proje, uygulama çalışmaları ve drone çekimlerini yürütüyorum” diye konuştu.

ZORLUKLAR YAŞADIM

Üniversite yıllarından beri kesintisiz şekilde TMMOB Peyzaj Mimarları Odası üyeliğine devam ettiğini aktaran Eda Demir, “ Yaşadığım maddi ve manevi çok zorluklara rağmen odacılık, örgütlenme ve mesleki birlikteliğe olan inancımı hiçbir zaman yitirmedim. TMMOB bünyesinde bulunmaktan vazgeçmedim. Kamuda peyzaj mimarlarının yaşadığı yasal kazanımda da buna öncülük ettim. ‘Oda için Üye Değil, Üye için Oda’ şiarıyla TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Bursa 4. Dönem Olağan Genel Kurulu Yönetimine Öncü Peyzaj Mimarları olarak adayız. Asil yönetimimizde isimlerini saydığım arkadaşlarımın dışında onlarca emek veren ve yüreklerini cesurca ortaya koyan meslektaşlarım var. Bu iş bir ekip işidir. Biz Şahsi ve Ticari isimlerin ön plana çıktığı yönetim anlayışına karşıyız. Başarı ANCAK istişare ile mümkündür. Bu sebeple Bursa’da kentin ve tüm peyzaj mimarlarının soru ve sorunlarına ÇÖZÜM ARAYAN, BİRLEŞTİRİCİ, YAPICI, DİNAMİK, YENİLİKÇİ bir yönetim anlayışı ile bu yola çıkıyoruz. Biz laf üretmeyeceğiz; biz proje üreteceğiz. Peyzaj Mimarlığı mesleğinin Bursa’da hakkettiği itibarı kazanmasına çalışacağız” ifadelerini kullandı.

İŞTE YÖNETİM KURULU

Eda Demir’in başkan adaylığını üstlendiği grubun yönetiminde Mustafa Kutlu, Elif Nazlı Malkoç Karadağ, İrfan Demirel, Nurgül Tırpan, Özlem Gürel ve Zehra Candan Çakır bulunuyor.

