Ömer Türkçakal Bulvarı yenileniyor

Kocaeli Büyükşehir, İzmit Ömer Türkçakal Bulvarı’nı yeniliyor. İhaleye 4 firma teklif verdiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yol yapımı, üst yapı yenileme ve düzenleme hamlesine hız kesmeden devam ediyor. Büyükşehir, İzmit Ömer Türkçakal Bulvarı’nda da yenileme çalışmaları kapsamında yol yapım ihalesi gerçekleştirdi.

Büyükşehir İhale Salonunda elektronik ihale yoluyla verilen teklifler açıklandı. En düşük teklifin 52 milyon 939 bin 905 TL olduğu ihaleye 4 firma teklif verdi. Verilen teklifler komisyon tarafından değerlendirilecek. Ardından yapılacak yer teslimi sonrası 10 gün içinde çalışmalar başlayacak ve çalışmaların 120 takvim gününde bitirilmesi hedefleniyor.