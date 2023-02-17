Ömer Gülsoy'dan Miraç Kandili mesajı

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Miraç Kandili dolaysıyla bir mesaj yayımladı. Asrın felaketini yaşayan ülkemizde millet olarak birlik, beraberlik ve yardımlaşmaya en çok ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde Miraç Kandili’nin yaraların sarılmasına ve kardeşliğe vesile olmasını temenni etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Miraç gecesinin, Hz. Muhammed (S.A.V)’in bütün insanlığı temsilen, Cenab-ı Hakkın yüksek huzuruna kabulü anlamına geldiğini belirten Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy mesajında şu ifadelere yer verdi: “Miraç Kandili’nin tüm İslam Alemi’ne hayırlar getirmesini diliyorum. Böylesine önemli günler maddi ve manevi kirlerden arınma, ruhumuzu karartan kötü duygu ve düşünceleri kalplerimizden atarak üstümüze düşen sorumlulukları yeniden gözden geçirmek için birer fırsattır. Ülke olarak yüzyılda görülen en büyük deprem felaketi, afeti yaşadığımız bu günlerde bu mübarek geceyi iyi değerlendirmek gerekir.

Yapılan ibadetlerin yanı sıra edilen dualar da; Yaraların sarılması, dayanışmanın artması, birlik ve beraberlik için her zamankinden daha fazla önem taşımaktadır. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü tabii afetlerden korusun. Miraç hürmetine, daha kolay atlatmamızı nasip eylesin. Bu vesileyle başta depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Miraç Kandili’nin bütün insanlığa huzur ve sağlık getirmesini diliyor, tüm İslam âlemi ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Rabbim cümlemizin yar ve yardımcısı olsun. Yaşanılan bu afet sonrası yaraları hep birlikte sarıp daha güçlü olarak çıkacağız. Gün, birlik, beraberlik ve dayanışma günü. Birlikte Güçlüyüz”