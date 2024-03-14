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Ömer Çeker'den Tıp Bayramı mesajı

Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle şubede basın açıklaması yaptı.KOCAELİ

GÜNDEM 14.03.2024, 10:30
Ömer Çeker'den Tıp Bayramı mesajı

Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle şubede basın açıklaması yaptı.KOCAELİ (İGFA) - Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada.”14 Mart Tıp Bayramı, Türk Hekimlerin işgale tepkilerinin, hürriyete sevdalarının, vatan ve millet için her şeyi göze alarak tavır koymalarının yıl dönümüdür. Tıbbiyeli Hikmetlerin ortaya koydukları ruhla “Bu memleket bizim, sahip çıkacağız bunun için ne yapabiliriz?’ diye harekete geçerek, Türk bayrağının gölgesinde, düşmana karşı vatan için başlatılan bir mücadelenin adı olan 14 Mart, bu özelliği ile de bize şanlı geçmişimizden miras milli bir bayramdır.

FEDAKÂRLIĞIN TİMSALİ

Dün cephede, bağımsızlık için mücadele eden Türk hekimleri ve sağlık çalışanlarımız bugünde;  salgında, depremde kısacası Türk milletinin felaketleri yaşadığı her zaman ve yerde, devletinin verdiği görevle tüm yurtta fedakârlıkla canını hiçe sayarak hizmet etmektedir. Fedakârlığın timsali olan sağlık camiasının sorunlarına çözüm üretilmesi ve temel beklentilerinin karşılanması ise bir gerekliliktir.

TEK KALEM MAAŞ

Tüm sağlık camiası; Tek kalem maaş istemektedir. Ücretlerin belirsizlikten kurtulup ay sonunda ne kadar ücret alabileceklerini öngördükleri bir ücret politikası talep etmektedirler. Enflasyon rakamlarına bakıldığında memurlarımıza yapılan maaş artışından geriye yalnızca %3,47 kalmıştır.  Maaşlardaki erimenin durması adına ek zam ve  refah payı uygulamasının hayata geçmesini, nöbet vb. ücretlerin günümüz şartlarında bir anlam ifade edecek değerlere ulaşmasını beklemektedirler.

SINAVLA YÖNETİCİ ATAMALARININ YAPILMASINI

Sağlıkta şiddetin en aza indirilmesini, sağlık kurum ve kuruluşlarında can güvenliğinden emin şekilde şifa dağıtmak istemektedirler. İstihdamda planlı bir politika izlenerek hem iş yükünün hafifletilmesini hem de atama bekleyen genç sağlık çalışanlarının kamu hizmetinde görevlerine başlamasını talep etmektedirler. Objektif bir sınavla yönetici atamalarının yapılmasını ehliyet ve liyakatin esas alınmasını arzulamaktadırlar.

ÇALIŞMA HAYATINI ZORLAŞTIRILMASIN

Mobbing, adam kayırmacılık ve ayrımcılık yapılarak, çalışma huzurunun bozulmasına, adaletin zedelenmesine bir son verilmesini beklemektedirler. Mevzuat düzenlemeleri ile çalışma hayatını zorlaştırılmasının, cezalarla sağlık hizmetlerine yön çizilmesinin durdurulmasını talep etmektedirler. Mazeret tayinleri başta olmak üzere eğitim gibi Anayasal hakları kullanmasına engel olan düzenlemelerin ortadan kaldırılarak kamuya bağlı tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında atama ve tayinlerde engellerin sonlandırılmasını istemektedirler.

AYRIMCILIĞIN OLMADIĞI

Tüm sağlık camiası ayrımcılığın olmadığı, görev tanımlarının net belirlendiği daha iyi bir çalışma hayatı arzu etmekte, emeğinin karşılığını aldığı, çalışma ortamından memnun olduğu bir çalışma düzeni arzulamaktadır. Beklentilerin karşılanması, sorunlara çözüm üretilmesinin yolu ise sosyal taraflarla diyalog içerisinde çalışanın görüşü alınarak düzenleme yapmaktan geçmektedir. Bu konuda herkesin üzerine düşeni yapmasını bekliyor, sağlık camiası için her türlü katkıyı vermeye hazır olduğumuzu da dün olduğu gibi bugünde ifade ediyoruz.

TEK VE GÜVENİLİR ADRES

Türk Sağlık-Sen objektif bir bakış açısıyla, hesapsız olarak her zaman ve şartta doğruları söylemekte, yapılması gerekenleri ifade etmekteyiz. Sendikal mücadelemizde hakkın yerini bulması, çalışanların mağduriyetin sonlanması ve haksızlıkların son bulması için bir mücadele yürütüyoruz. Dün olduğu gibi bugünde hak aramanın, çalışanın yanında olmanın tek ve güvenilir adresiyiz. Doğruları söyleme, çalışan için mücadele etmeye devam edeceğimizi bir kez daha kararlılıkla vurguluyor, sağlık camiasının sorunlarına çareler üretilip, çözüm için adım atılması temennisiyle 14 Mart Tıp Bayramı Kutlu Olsun diyorum.” Diyerek sözlerini sonlandırdı.

 

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