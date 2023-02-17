Olası İstanbul depremine otomobil sektörü de hazır değil

Premium araçlara servis hizmeti veren Aşin Otomobil, uzmanların son günlerde yaptığı "olası büyük İstanbul Depremi" uyarılarına atıfta bulunarak kritik bilgiler verdi.İSTANBUL (İGFA) - Depreme dayanıklı konut ve işyeri yönünden halen çok büyük eksikleri olan İstanbul'un otomotiv tarafında da hazırlıksız olduğunu söyleyen Aşin Otomobil Genel Müdürü Okan Erdem, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kandilli Rasathanesi'nin yaptığı araştırmalar sonucunda iyi ihtimalle yaklaşık 50 bin binada ağır hasara yol açacağı depremin birçok ulaşım sorununu da beraberinde getireceğine dikkati çekerek, doğrudan otomobilleri, tüm ticari araçları, oto servislerini ve nihayetinde sigorta şirketlerini etkileyeceğini söyledi.

5 milyona yakın aracın olduğu metropolde 10 araçtan sadece 2'sinin kasko sigortası olduğunu ifade eden Erdem ,"Yıkılacak, hasar görecek binalardan etkilenecek araçlar büyük bir ulaşım krizine sebep olabilir. Tamir edilecek durumda olan araçları onarabilecek servislerin de ayakta kalması şart. Hazırlıklı olmalıyız" çağrısında bulundu.