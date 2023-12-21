Son Dakika

Olası bir Marmara Depremine hazırlıklı mıyız? Söz vatandaşta...

GÜNDEM 21.12.2023, 15:21
Olası bir Marmara Depremine hazırlıklı mıyız? Söz vatandaşta...

Türkiye, 6 Şubat 2023 tarihinde 11 ili etkileyen, on binlerce kişinin hayatını kaybettiği ve milyonlarca kişinin doğrudan ya da dolaylı olarak etkilendiği ağır bir deprem yaşadı. Bu depremin ardından daha önceleri sık sık gündeme gelen muhtemel Marmara Depremi daha çok konuşulmaya başlandı. Peki böyle bir depreme hazırlıklı mıyız?Cüneyt YAMAN - Vazif İHTİYAR - Herkes Duysun
SAKARYA (İGFA) - 6 Şubat tarihli Kahramanmaraş depremleri, kayıtlara “Asrın Felaketi” olarak geçti. Depremin ardından Türkiye’nin birçok bölgesinde yaşayan insanlar kendi yaşadıkları şehirleri etkileyecek büyük depremlerin meydana gelmesi ihtimaline karşı endişeye düştü. Bu süreçte vatandaşlar imkanları ölçüsünde olası bir depreme hazırlık yapmaya çalıştılar.

Kahramanmaraş depreminin üzerinden, bu günlerde yaklaşık 10 ay geçti. Olası Büyük Marmara Depremi halen gündemdeki yerini korurken, jeologlar ve deprem uzmanları gerek televizyonlarda, gerek köşe yazılarında gerekse sosyal medya paylaşımlarında Marmara’yı etkileyecek olası bir depremi tartışıyorlar.

Peki Marmara, olası bir depreme hazırlıklı mı? Söz vatandaşta…

Kendisinin inşaat işçisi olduğunu belirten vatandaş, binaların depreme karşı dayanıklı olmadığını belirterek olası bir depremi de beklediğini ifade etti. Vatandaş, “20 yılda bir yaşadığımız bölgede deprem oluyor, inşallah böyle bir durumda başımıza bir şey gelmez.” dedi.

Bir diğer vatandaşımız ise 6 Şubat depremlerini hatırlatarak böyle bir durumda neler yapılması gerektiğine değinerek, “Önce insan kendine mukayyet olmalı. Taşkınlık, hırsızlık ve yağmalama gibi durumların yaşanmaması için devlet önlem almalı.” dedi. Vatandaş, yerleşim ve konutların depreme karşı dayanıklı olduğunu ve devlet kurumlarının bunu sıkı bir şekilde kontrol ettiğini de kaydetti.

17 Ağustos 1999 depremi sonrasında hasar alan birçok binada hala insanların yaşadığını hatırlatan bir diğer vatandaşımız ise “Yeni yerleşkeler kuruluyor ama birçok insan, gücü yetmediği için hasarlı binalarda yaşamaya devam ediyor. Gerekli önlemler alınmıyor. Böyle bir felaket yaşanırsa ah vah etmenin bir yararı olmayacak.” ifadelerini kullandı.

Herkes Duysun ekibinin sokak röportajında karşılaştığı bir isim de CHP Karasu Belediye Başkan Aday Adayı Abdullah Kaş oldu. Kaş, İstanbul için yeterli desteğin sağlanmadığını ifade ederek, tüm toplumun ve yetkililerin bir araya gelerek bu millet için gelinden geleni beraber yapması gerektiğini vurguladı.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 16 43
2. Galatasaray 16 43
3. Kayserispor 16 29
4. Trabzonspor 15 26
5. Beşiktaş 15 26
6. A.Demirspor 16 24
7. Antalyaspor 16 24
8. Kasımpasa 16 22
9. Rizespor 15 22
10. Hatayspor 15 18
11. Ankaragücü 15 18
12. Başakşehir 16 18
13. Sivasspor 16 18
14. Karagümrük 16 17
15. Gaziantep FK 16 16
16. Konyaspor 15 14
17. Samsunspor 15 14
18. Alanyaspor 15 14
19. Pendikspor 15 13
20. İstanbulspor 15 8
Takımlar O P
1. Eyüpspor 16 39
2. Kocaelispor 16 33
3. Göztepe 16 32
4. Bandırmaspor 16 29
5. Sakaryaspor 16 29
6. Gençlerbirliği 16 27
7. Bodrumspor 16 26
8. Ahlatçı Çorum FK 15 23
9. Erzurumspor 16 19
10. Ümraniye 16 19
11. Boluspor 15 19
12. Keçiörengücü 16 19
13. Manisa FK 15 18
14. Adanaspor 16 16
15. Şanlıurfaspor 15 14
16. Pendikspor 0 0
17. Tuzlaspor 16 13
18. Giresunspor 16 9
19. Altay 16 8
Takımlar O P
1. Arsenal 17 39
2. Liverpool 17 38
3. Aston Villa 17 38
4. M.City 17 34
5. Tottenham 17 33
6. Newcastle 17 29
7. M. United 17 28
8. West Ham United 17 27
9. Brighton 17 26
10. Chelsea 17 22
11. Fulham 17 21
12. Brentford 17 19
13. Wolves 17 19
14. Bournemouth 16 19
15. Crystal Palace 17 17
16. Everton 17 16
17. Nottingham Forest 17 14
18. Luton Town 16 9
19. Burnley 17 8
20. Sheffield United 17 8
Takımlar O P
1. Girona 17 44
2. Real Madrid 17 42
3. Barcelona 18 38
4. Atletico Madrid 17 35
5. Athletic Bilbao 18 35
6. Real Sociedad 17 30
7. Real Betis 17 27
8. Getafe 18 26
9. Las Palmas 18 25
10. Valencia 18 23
11. Rayo Vallecano 18 20
12. Osasuna 17 19
13. Villarreal 18 19
14. Sevilla 17 16
15. Deportivo Alaves 17 16
16. Mallorca 17 15
17. Cadiz 17 14
18. Celta Vigo 18 13
19. Granada 18 8
20. Almeria 18 5