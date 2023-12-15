Okuyan'ın ailesinden 'sağlık' açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Yaşar Okuyan'ın sağlık durumuna ilişkin ailesi tarafından açıklama yapıldı.ANKARA (İGFA) - 73 yaşındaki Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Yaşar Okuyan'ın sağlık durumu ile ilgili ailesinden açıklama geldi.

Yaşar Okuyan vefat haberlerinin gerçeği yansıtmadığı belirtilirken,sağlık durumunun stabil olmakla birlikte yoğun bakımdaki tedavi sürecinin devam ettiği kaydedildi.

Okuyan'ın ailesi, güncel bilginin yalnızca ailesi tarafından paylaşılacağından konuyla ilgili herkesi hassasiyete davet etti.

Hatırlanacağı gibi, Yaşar Okuyan, tedavi gördüğü Başkent Üniversitesi Hastanesi’nde, dün sabah geçirdiği iç kanama sonrası müdahale edilerek yoğun bakıma alınmış ve entübe edilmişti.

YAŞAR OKUYAN KİMDİR?

Yaşar Okuyan, 28 Ağustos 1950 yılında Rize'de dünyaya geldi.

MHP, ANAP, DYP, HYP ve CHP gibi partilerin de aralarında bulunduğu toplamda 9 farklı partide siyaset yaptı. 1995-2002 yılları arasında Yalova milletvekili ve 1999-2002 yılları arasında ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak görev yaptı.

İstanbul Özel Gazetecilik Yüksek Okulu'ndaki eğitimini başarıyla tamamlayan Yaşar Okuyan, 21 yıl boyunca çeşitli dergi, gazete ve ajanslarda farklı görevler üstlendi. 21 yıl boyunca basın mensubu olarak çalışan Yaşar Okuyan daimi basın kartı almaya hak kazandı.

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Okuyan, ayrıca bir dönem İmbat Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de üstlendi.

Son olarak 2018'de CHP'ye üye olan Yaşar Okuyan, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i hedef alan açıklamalarda bulunması nedeniyle CHP üyeliğinden ihraç edilmişti.