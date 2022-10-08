Okumuşlar Plaza kapılarını açtı

Bursa’nın inşaat sektörü ve yapı malzemeleri alanındaki köklü firması Okumuşlar Yapı, Bursa’nın prestij projesi Okumuşlar Plaza’da yenilenen yüzüyle hizmete giren yapı mağazasını gerçekleşen törenle hizmete açtı.BURSA (İGFA) - Bursa’da 1989 yılında faaliyetlerine başlayan Okumuşlar Yapı, inşaatı tamamlanan ve satışları devam eden Okumuşlar Plaza’da düzenlenen törenle görkemli bir açılışa imza attı. Düzenlenen açılış törenine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Qua Granite Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ercan, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Okumuşlar Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Okumuş açılışta yaptığı konuşmasında sektörde 33 yılı geride bıraktıklarının altını çizerek şöyle konuştu, “Bursa’ya kazandırdığımız Okumuşlar Plaza’da hizmete giren yeni mağazamızın açılışına hoş geldiniz. Okumuşlar Yapı olarak 1989 yılında başlayan ticari hayatımızı, bugün inşaat ve yapı malzemeleri alanında toptan, perakende ve e-ticaret alanında sürdürüyoruz. İnşaat alanında hayata geçirdiğimiz birçok projeyle birlikte, seramik alanındaki yatırımlarımızla sektörde 33 yılı geride bıraktık.

Bursa’nın yenilenen yüzü ile cazibe merkezi haline gelen İstanbul Caddesi üzerinde tamamladığımız Okumuşlar Plaza ile önemli bir iş merkezini Bursa’ya kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sadece Bursa’da değil Balıkesir’de devam eden inşaat projelerimizle birlikte bölgesine değer katan projeler üretmeyi sürdürüyoruz. Okumuşlar Yapı, çeyrek asrı aşkın süredir sürekli değişim ve dönüşüm içinde inşaat sektörü alanında Türkiye’nin en önemli firmalarından biri olmayı başarırken, bu vesileyle; QUA Granit Yönetim Kurulu Başkanı sayın Ali Ercan’a, Graniser Seramik Genel Müdür Yardımcısı Can Bıyıklı’ya

Elginkan Holding Yurtiçi Satış Müdürü Sayın Enver Öz’e, Weber Türkiye Satış Müdürü Mehmet Karaboğa’ya, Ukinox Mutfak Sistemleri Genel Müdürü Cenk Tepegöz’e, Belinza Banyo Mobilyaları Yönetim Kurulu Başkanı Samet Peker’e, Likya Duşakabin’in sahibi Recep Turan’a, Franke, Orka, Bien, Dünya Profil, Say, Lanova gibi çok değerli markalara, her koşulda yanımızda olan sektörümüzün değerli temsilcilerine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Davetimize katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı sayın Alinur Aktaş’a, Bursa Tesisat İnşaat Malzemecileri Derneği (BURTİMDER) Başkanı Murat Çakmaker’e, İçmimarlar Odası Bursa Şube Başkanı Ali Gözütok’a ve tüm misafirlerimize sonsuz teşekkür ediyoruz.”

AKTAŞ’TAN OKUMUŞLAR AİLESİNE TEBRİK

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise ticari işletmelerde aile şirketlerinin birçok zorluk yaşadığını belirttiği açıklamasında; Okumuşlar Ailesi’nin yıllardır süren ticari hayatına, bugün 4 kardeşin öncülüğünde yollarına başarıyla devam etmelerinin önemli bir başarı olduğuna vurgu yaptı. Başkan Aktaş, hizmete giren yapı malzemeleri mağazasının ve Okumuşlar Plaza’nın Bursa’ya hayırlı olmasını diledi.

1989’DAN GÜNÜMÜZE BAŞARI HİKAYESİ

Okumuşlar Yapı ve İnşaat’ın başarı dolu yolculuğu 1989 yılında Bursa’nın Gemlik İlçesi’ne bağlı Kumla Mahallesi’nde küçük bir dükkânda başladı. Kısa bir süre sonra Gemlik’e merkezini taşıyan Okumuşlar Yapı, geleceğin sağlam temellerini burada attı. Aile şirketi olan Okumuşlar Yapı’nın Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Okumuş ve Yönetim Kurulu Üyeleri Recep Okumuş, Hasan Okumuş ve Rıdvan Okumuş Bursa’da inşaatı tamamlanan ve satışları devam eden Okumuşlar Plaza ile Balıkesir’de inşaatı devam eden Therapy Evleri ve yenilenen yüzüyle İstanbul Caddesi üzerinde yer alan Okumuşlar Yapı hakkında detaylı bilgiler paylaştı.

LİDER MARKALARIN BULUŞMA NOKTASI: OKUMUŞLAR YAPI

Okumuşlar Yapı’nın birçok önemli markanın dağıtıcı bayiliğini yaptığını aktaran Hasan Okumuş, “QUA başta olmak üzere; Graniser, E.C.A, Serel, Franke, Ukınox, Weber, Orka, Belinza ve Likya Duşakabin dağıtıcı bayiliğini yaptığımız markalar arasında yer alıyor. Seramik ve granit başta olmak üzere granit, banyo, lavabo- eviye bataryaları, duş takımları, vitrifiye ve birçok alanda binlerce ürün çeşidimizle hizmet veriyoruz. Seramik ve granit kaplama malzemeleri yapılarda banyo, balkon, koridor, asansör kenarları, merdiven basamakları, havuzlar, verandalar, bahçe içi ve duvarlarında, bina dış cephelerinde kullanılıyor. 2-3 santimetre kalınlığında olan kaplama malzemeleri ise site içleri, banketler, hatta araç ve yaya trafiğine uygun olan otoparklar ile meydanlarda tercih ediliyor.” ifadelerini kullandı.

FUAR HAVASINDA MAĞAZA HİZMETE GİRDİ

Okumuşlar Yapı’nın yenilenen yüzüyle hizmete giren mağazası hakkında bilgiler veren Hasan Okumuş, “İstanbul Caddesi üzerinde hayata geçirdiğimiz Bursa’nın en prestijli projelerinden biri olan Okumuşlar Plaza’da mağazamız hizmete açıldı. Toplamda 1200 metrekare alandan oluşan 2 katlı mağazada, 29 canlı teşhir ürünleriyle, çubuk askılarda tekil seramikler kullanılarak QUA Granite’nin ürünlerinin sergilendiği mağaza müşteriler için eşsiz bir deneyim sunuyor. Okumuşlar Yapı ayrıca depolama kapasitesiyle de müşterilerine hızlı ve kolay ürün temin etme imkânı sunuyor. 1500 metrekaresi kapalı olmak üzere toplamda 6300 metrekare depo alanıyla Okumuşlar Yapı, QUA Granite’in bölgedeki önemli partnerlerinden biri oluyor.

Bayiliğini üstlendiğimiz QUA Granite başta olmak üzere; Graniser, E.C.A Serel, Franke, Ukınox, Weber, Orka, Belinza, Likya Duşakabin ve birçok markanın ürünlerini burada sergiliyoruz. 2 katlı bir yapı halinde oluşturduğumuz konsept mağazamızda müşterilerimiz için kafe konseptinde dinlenme alanları oluşturduk. Her kategori için oldukça geniş, rahat ve istenilen ürüne kolayca ulaşılabilmesi adına ferah bir mağaza oldu. Granitler başta olmak üzere mutfak, banyo, armatürler, banyo ve duş bataryası, duş takımları, banyo mobilyaları vitrifiye ürünleri, lavabo, musluk, yapı kimyasalları, ankastre cihazlar ve evyeler gibi birçok ürün çeşidimizi en popüler markaları bir araya getirdik. Yeni ürünlerimizi avantajlı fiyatlarla rahatlıkla bulabilirler. Ayrıca üst katın bir kısmında Okumuşlar Yapı’nın yönetim odaları yer alıyor. Her anlamıyla vizyon bir projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

GENİŞ ÜRÜN YELPAZESİ İÇİN WWW.FİXİR.NET

“Toptan ve perakende satışın yanı sıra e-ticaret alanında da adından söz ettiren Okumuşlar Yapı, FİXİR markasıyla www.fixir.net web sitesinden geniş ürün yelpazesini tüm Türkiye’ye sunuyor.” diyen Hasan Okumuş şöyle devam etti, “Ulusal zincir markalarının internet satışları bizi açıkçası olumsuz etkilemiyor. Tam tersi insanların teknolojiyi kullanma isteği ve araştırma eğilimi bize ekstra motivasyon sağlıyor.” ifadelerini kullandı.

OKUMUŞLAR PLAZA’DA SATIŞLAR DEVAM EDİYOR

Bursa’nın en prestijli projelerinden biri olan Okumuşlar Plaza’nın inşaatında sona geldiklerini ve satışların devam ettiğini aktaran Hasan Okumuş, “Okumuşlar Plaza Bursa’nın en önemli yerleşim birimlerinden, İstanbul Caddesi üzerinde hayata geçti. 8 bin 41 metrekare alan üzerinde 24 bin 400 metrekare inşaat alanı ile 8 mağaza ve 158 ofisten meydana geliyor. Kapalı ve açık otoparkı, kafeteryası, özenle seçilmiş markalarının mağazalarının yer alacağı Okumuşlar Plaza ulaşım kolaylığı da büyük kolaylık sağlıyor”

‘THERAPY EVLERİ’ BÖLGESİNE DEĞER KATIYOR

Okumuşlar Yapı’nın devam eden diğer projesi Therapy Evleri hakkında bilgiler veren Hasan Okumuş, “Balıkesir’in Altıneylül ilçesi Dinkçiler Mahallesi Mevlana Caddesi üzerinde yükselen 196 daireden oluşan Therapy Evleri, Balıkesir’in en prestiji konut projelerinden biri oluyor. 100 metrekare brüt ve 2+1 oda salondan oluşan dairelerde sona yaklaştık. Deprem yönetmeliğine uygun statik proje unvanına sahip Therapy Evleri’nde C 35 beton kullanıldı. Çocuk oyun alanları, kamelyalar ve şık peyzajı ile konforlu bir alan sunuyor. Avantajlı fiyatlardan satışlarımız devam ediyor. Yatırımcılar için büyük bir fırsat, ev sahibi olacak vatandaşlarımızın da bu projeden faydalanmalarını diliyoruz” dedi.