Okumada dünya şampiyonu Zümra, Tunç Soyer’le buluştu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, hızlı kitap okuma yarışmasında dünya birincisi olan Zümra Evren’i ağırlayarak tebrik etti.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Polonya merkezli, 6 ülkeden 30 kişinin katıldığı hızlı okuma yarışmasında 23 sayfa kitabı 20 dakikada okuyarak dünya şampiyonu olan Buca Makbule-Süleyman Alkan Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Zümra Evren’i konuk etti.

Okuduğu kitap içerisinden sorulan 8 soruyu da doğru yanıtlayarak Türkiye’yi başarıyla temsil eden 11 yaşındaki Zümra Evren, Başkan Tunç Soyer’i Egemenlik Evi’ndeki makamında ziyaret etti.

Başkan Soyer, Evren’i tebrik ederek, "Bu herkesin yapabileceği bir şey değil. Çok büyük bir yetenek. Bütün kalbimle tebrik ediyorum. Biz ne kadar takdir etsek az. Hayatın boyunca okuma alışkanlığının faydasını göreceksin. Kitap okumaktan asla vazgeçme" dedi.