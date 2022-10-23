Son Dakika

Okullaşmada kız çocukları rekor seviyeye ulaştı

GÜNDEM 23.10.2022, 11:41
Okullaşmada kız çocukları rekor seviyeye ulaştı

Eğitimde son yirmi yılda gerçekleştirilen hamleler ve yapılan yatırımlar, okullaşma oranlarının rekor seviyelere ulaşmasını sağladı.ANKARA (İGFA) - 2000'li yıllarda kız çocuklarının ortaöğretimdeki okullaşma oranları yüzde 39 iken bugün itibarıyla yüzde 95'e ulaştı. Böylece ilk kez kız çocuklarının okullaşma oranı, erkek çocukları geçti.

Son 20 yılda okullaşma oranlarının artmasıyla 2000'li yıllarda beş yaştaki okul öncesinde okullaşma oranı yüzde 11 iken bugün itibarıyla yüzde 95'e ulaştı.

Ortaöğretimdeki okullaşma oranı yüzde 44 iken bugün yüzde 95 oldu. Yükseköğretimdeki net okullaşma oranı yüzde 14 iken bugün yüzde 48. Böylece Türkiye, ilk kez son yirmi yılda OECD ülkelerinin okullaşma oranlarına erişti.

Ortaokulda 2016 yılından itibaren kız çocuklarının okullaşma oranı, erkekleri geçti. 2014 yılından itibaren de yükseköğretimdeki okullaşma oranları erkekleri geçti.

Konuya ilişkin bir değerlendirmede bulunan Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bir ülkenin en kalıcı ve sürdürülebilir kaynağının beşeri sermayesi olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Beşeri sermayesinin niteliğini artırmadaki en önemli enstürman, eğitimdir. Dolayısıyla tüm ülkeler diğer ülkelerle de rekabet edebilmek için eğitim çağ nüfusunun tamamını okullaştırmayla ilgili çok önemli projelere imza atıyorlar. Tüm eğitim kademelerinde okullaşma oranları yüzde 90'ların üzerine çıktı" dedi.

SÜRECİN KAZANANI KIZ ÇOCUKLARI

"Bu sürecin en önemli kazananları kız çocuklarımız" diyen Bakan Özer, "Kız çocuklarımızın okullaşma oranlarında çok ciddi bir artış ortaya çıktı. Örneğin ortaöğretimdeki kız çocuklarının 2000'li yıllardaki okullaşma oranı yüzde 39 iken bugün yüzde 95'e ulaştı. Diğer taraftan ilkokul ve ortaokul kademesinde de kız çocuklarımızın okullaşmasıyla ilgili hiçbir sorun kalmadı ve ilk kez yirmi yılın sonunda bu ülkede kız çocuklarının okullaşmasıyla ilgili sorun kökünden çözülmüş oldu" diye konuştu.

Yorumlar (0)
17
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 10 23
2. Adana Demirspor 10 21
3. Trabzonspor 11 21
4. Başakşehir 10 20
5. Beşiktaş 10 19
6. Konyaspor 10 18
7. Galatasaray 9 17
8. Kayserispor 10 16
9. Gaziantep FK 10 15
10. Kasımpaşa 10 13
11. Karagümrük 10 12
12. Alanyaspor 10 12
13. Sivasspor 11 10
14. Antalyaspor 10 10
15. Giresunspor 9 8
16. İstanbulspor 10 8
17. Ankaragücü 9 7
18. Hatayspor 9 7
19. Ümraniye 10 3
Takımlar O P
1. Eyüpspor 10 21
2. Pendikspor 9 18
3. Keçiörengücü 10 18
4. Bodrumspor 9 17
5. Boluspor 8 15
6. Sakaryaspor 10 15
7. Rizespor 9 14
8. Samsunspor 9 13
9. Manisa FK 9 13
10. Tuzlaspor 9 12
11. Bandırmaspor 8 12
12. Altınordu 9 12
13. Erzurumspor 9 10
14. Adanaspor 9 8
15. Altay 10 8
16. Göztepe 8 8
17. Gençlerbirliği 8 6
18. Ö.K Yeni Malatya 9 6
19. Denizlispor 10 2
Takımlar O P
1. Arsenal 10 27
2. M.City 11 26
3. Tottenham 11 23
4. Chelsea 11 21
5. M. United 11 20
6. Newcastle 11 18
7. Liverpool 11 16
8. Brighton 11 15
9. Fulham 11 15
10. Brentford 11 14
11. Everton 12 13
12. Crystal Palace 11 13
13. Bournemouth 11 13
14. West Ham United 11 11
15. Southampton 11 11
16. Leeds United 10 9
17. Aston Villa 11 9
18. Wolves 11 9
19. Nottingham Forest 12 9
20. Leicester City 11 8
Takımlar O P
1. Real Madrid 11 31
2. Barcelona 10 25
3. Real Sociedad 11 22
4. Atletico Madrid 10 20
5. Real Betis 10 20
6. Athletic Bilbao 10 18
7. Osasuna 10 16
8. Villarreal 10 15
9. Valencia 11 15
10. Rayo Vallecano 11 15
11. Real Valladolid 11 14
12. Mallorca 11 12
13. Almeria 10 10
14. Sevilla 11 10
15. Celta Vigo 10 10
16. Espanyol 10 9
17. Getafe 10 9
18. Girona 10 8
19. Cadiz 11 7
20. Elche 10 3