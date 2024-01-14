Okullarda şehitler için saygı duruşu

15 Ocak Pazartesi günü tüm temel ve ortaöğretim kurumlarında bayrak töreni öncesinde şehit olan askerler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit olan askerler için 15 Ocak Pazartesi günü bayrak töreni öncesinde tüm okullarda bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını duyurdu.

Konuyla ilgili açıklama Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla ülke genelindeki İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine yapıldı.

Pençe Kilit Harekat bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan bölücü terör örgütlerince çıkan çatışmada şehit düşenleri anmak ve aziz şehitlere minnettarlığı ifade etmek amacıyla tüm eğitim ve ortaöğretim kurumlarında 15 Ocak 2024 tarihinde gerçekleştirilecek bayrak törenlerinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını kaydedildi.