Okullarda ilk ders zili çaldı

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 19 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen, 2022-2023 eğitim öğretim yılına bugün başladı.ANKARA (İGFA) - Yaz tatili sonrası 19 milyona yakın öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen için ilk ders zili bugün çaldı.

Okul öncesi ve ilkokul birinci sınıfa başlayan öğrenciler, 5-9 Eylül'de uyum eğitimi almıştı. Bu yıl ortaokul ve liseye başlayacak öğrencilerin uyum eğitimi süreci, bugün uygulanmaya başlayacak ve uyum çalışmaları, 16 Eylül'e kadar sürecek.

Bu arada Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, öğrenciler için toplam 136 milyon yardımcı kaynak hazırlandı. Bu yıl ilk kez eğitim öğretim yılının başında ders kitaplarıyla birlikte verilecek yardımcı kaynaklar okullara gönderildi.

Öğrenciler, bugün başlayacak yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde sıralarının üzerinde ücretsiz ders kitaplarının yanında yardımcı kaynakları da görecek.

Eğitim ailesine bu yıl, 1 Eylül'de ataması yapılan 20 bin öğretmen daha katıldı.

2022-2023 eğitim öğretim yılı ilk ara tatili 14-18 Kasım 2022'de yapılacak. Öğrenciler için 23 Ocak-3 Şubat 2023'te yarıyıl tatili, 17-20 Nisan 2023'te ise ikinci ara tatil dönemi olacak. Eğitim öğretim dönemi, 16 Haziran 2023'te sona erecek.