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“Okullar Arası Sıfır Atık Yarışması”nın ödülleri sahiplerini buldu

Selçuklu Belediyesi’nin toplumda sıfır atık bilinci oluşması adına düzenlediği “Okullar Arası Sıfır Atık Yarışması”nın ödül töreni gerçekleşti

GÜNDEM 05.06.2024, 16:15
“Okullar Arası Sıfır Atık Yarışması”nın ödülleri sahiplerini buldu

Selçuklu Belediyesi’nin toplumda sıfır atık bilinci oluşması adına düzenlediği “Okullar Arası Sıfır Atık Yarışması”nın ödül töreni gerçekleşti.KONYA (İGFA) - Sıfır atık konusunu bir misyon haline getiren Selçuklu Belediyesi gelecek nesiller için de bu çalışmalarına her platformda devam ediyor. Bu kapsamda Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü paydaşlığında düzenlenen ve geçtiğimiz günlerde sonuçlanan “Okullar Arası Sıfır Atık Yarışması”nın ödül töreni Sille Seyir Tepesi’nde yapıldı.

 Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere dört okul düzeyinde mücadele edilen yarışmada okullar en fazla atık toplayan okul ve öğrenci başına en fazla atık toplayan okul olmak üzere iki kategoride yarıştı.  

Ödül törenine Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Konya İl Milli Eğitimi Müdürü Murat Yiğit, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Vekili Özgür Somuncu, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar’ın yanı sıra yarışmada girerek dereceye giren okulların idareci, öğretmen ve öğrencileri ile velileri katıldı.  

“ YARIŞMAMIZLA BİRLİKTE 211 TON ATIK ÇEVREYE ZARARLI OLMAKTAN ÇIKARILDI”

Sıfır atıkla ilgili çalışmaları kurumsal olarak yürüttüklerinin altını çizen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı: “Bugün 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve çevreyle ilgili pek çok faaliyet yapılıyor, pek çok organizasyon yapılıyor. Son dönemde de artık çevre konusu bizim ve bütün dünyanın en önemli, en öncelikli gündemlerinden biri haline gelmiş durumda.  Çünkü doğayı, çevreyi insan eliyle sürekli kirletiyoruz. Sürekli hem doğaya zarar veriyoruz hem de bütün çevremizdeki havayı, suyu, bitki örtüsünü yok ediyoruz. Bunun artık insanlık farkına vardı. Bunu bizim yine insan eliyle düzeltmemiz gerekiyor ve bu kapsamda da Cumhurbaşkanımızın değerli eşi Emine Erdoğan hanımefendinin  başlattığı sıfır atık programı aslında Türkiye'den başladı ama bütün dünyaya da önce oldu. Artık Birleşmiş Milletler kapsamında da sıfır atık özel olarak hem günü belli olan hem de bütün dünyada programları uygulanacak olan bir proje haline dönüştü. 

Biz de Selçuklu Belediyesi olarak ilk günden itibaren sıfır atık kapsamında çok önemli çalışmaları, önemli faaliyetleri gerçekleştirdik. Belediyemizde kurumsal anlamda çevre ve sıfır atık müdürlüğünü ilk kuran belediyeyiz. Yine Sıfır Atık Meclisini Kent Konseyi altında ilk oluşturan belediyeyiz. Sivil toplumun hemşehrilerimizin, vatandaşlarımızın bu kapsamda daha duyarlı olmaları ve bunun bir birlik beraberlik içerisinde organizasyona dönüşmesi için Çevre Sıfır Atık Platformunu oluşturan belediyeyiz ve bu manada hem sıfır atık belgesini ilk alan belediye olmak hem de sıfır atıkla ilgili yaptığımız çalışmalar kapsamında pek çok ödülü almış olmak bizim için önemli. Çevre konusunda bu duyarlılığımızı her geçen gün arttırıyoruz. Bu manada yaptığımız çok sayıda organizasyondan en önemlilerinden bir tanesi de işte okullarımızın gerçekleştirdiği bugün ödül törenini gerçekleştirdiğimiz Okullar Arası Sıfır Atık Yarışması  programı.  Bu programı geçen sene başlatmıştık. Geçen sene de çok yoğun bir katılım vardı ama bu sene 101 okulumuz bu programa katıldı ve dönem boyunca 211 ton geri dönüşebilir atığı biz artık çevreye zararlı olmaktan hem kurtarmış olduk hem de ekonomimize önemli bir katkıyı sağlamış olduk. Tabii ki burada en önemli elde ettiğimiz kazanımlardan bir tanesi 101 okulumuzdaki bütün öğrencilerimizin çevre bilinciyle, çevre duyarlılığıyla hareket ediyor olmaları bu kapsamda eğitimlerin verilmiş olması, bütün çocuklarımızın birer çevre gönüllüsü olması bizim için en önemlisi. Bu çevre duyarlılığı sadece bu yarışmayla kalmayacak. İnşallah bundan sonra da çocuklarımız tarafından bu kapsamda yapılacak çalışmalar devam ettirilecek. 

Önemli olan çevremizi kirletmemek, önemli olan doğayı korumak, muhafaza etmek, Bununla ilgili de ben inanıyorum ki bu yarışmaya katılan bütün çocuklarımız, bütün okullarımız artık bundan sonra bütün çevreleriyle ilgili yapılacak olan  her türlü faaliyette, organizasyonda birer çevre gönüllüsü olacaklar ve doğayı korumak için büyüklerini de uyaracaklar.  Tabii bu organizasyonda emeğe geçen İl Milli Eğitim Müdürümüz, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz başta olmak üzere bütün ekibine, bütün okul müdürlerimize, bütün öğrencilerimize, velilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Onlar sahiplenmese, onlar bu organizasyona sahip çıkmasa böyle bir etkinliği gerçekleştirmemiz mümkün değil. Bütün duyarlılık sahibi hemşehrilerimize de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Belediyemizde Çevre Sıfır Atık, Müdürlüğümüz, meclisimiz, platformumuz çok önemli organizasyonlar gerçekleştiriyor. Bu yarışmada da onların çok büyük emekleri var. Sıfır Atık Müdürümüze, ekibine ve meclisimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.  İnşallah bu çalışmaları en kapsamlı şekilde bundan sonraki süreçte de hep birlikte devam ettireceğiz diyorum. Ben tekrar bütün okullarımızı tebrik ediyorum. Tabii ki birinci, ikinci, üçüncü okullarımız var ama bizim gözümüzde Bu kampanyaya, bu yarışmaya katılan bütün okullarımız birinci. İnşallah bundan sonraki süreçte de önümüzdeki yıllarda da en güzel şekilde biz bu yarışmamızı bütün okullarımızla birlikte devam ettireceğiz. Tekrar çevre günümüz kutlu olsun diyorum.” ifadelerini kullandı.

“ÇEVRE HEPİMİZ İÇİN ÖNEMLİ VE DEĞERLİ KONU”

Programda konuşan Selçuklu Kaymakamı Eflatun Can Tortop ise;“ 211 ton atık toplamışsınız. Siz toplamasanız bunun önemli bölümü çevrede kalacaktı. Dolayısıyla bir atmayacağız, iki, toplayacağız üç toplamakla da yetmiyor topladıklarımızı da en yarayışlı şekilde dönüştürmenin yol ve yöntemlerini  arayacağız.Dolayısıylakonuçevrekonusuoluncahepimiziçinönemlideğerliüzerinegerekenönemvereceğiz.Sevgiliyavrularımızıeğiteceğiz. Sevgili yavrularımız da başta yakın aile çevresi olmak üzere annelerinden babalarından başlayıp çevre bilincini inşallah geliştirecekler. Ben sayın başkana, il ve ilçe milli eğitim müdürümüze emek verdikleri için teşekkür ediyorum” dedi.

“GELECEĞİMİZİN TÜRKİYE'Sİ DAHA AYDINLIK, DAHA PARLAK OLACAKTIR”

Sıfır atığın günümüz dünyasının en önemli konularından biri olduğunu ifade eden Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, “Bizim de çocuklarımıza öğretmemiz gereken ve bu değeri kazandırmamız gereken en önemli konulardan birisi. Dünyanın nüfusunun artması, şehirleşmenin artması, günümüzde bu konuyu önemli bir hale getiriyor. Atıkların bir değere dönüştürülmesi gerçekten çok büyük bir proje. Ülkemiz son yıllarda bu konularda büyük atılımlar gerçekleştiriyor. İlimizde de güzel çalışmalar yapılıyor. Selçuklu Belediyemize böyle bir çalışmaya önderlik ettiği için sayın belediye başkanımıza ve ekibine kıymetli ekibine çok  teşekkür ediyorum .İlçe  Milli Eğitim Müdürümüze , çok kıymetli öğretmenlerimize, velilerimize bu yaptıkları güzel çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah çocuklarımıza bu bilinci kazandırdığımızda geleceğimizin Türkiye'si daha aydınlık, daha parlak olacaktır. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.” diye konuştu.

“ TEMİZ ÇEVRENİN KIYMETİNİ BİLME ADINA BU ETKİNLİKLER SON DERECE ÖNEMLİ”

Organizasyonda olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek konuşmasına başlayan Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, “Böyle güzel bir günde, böyle güzel bir ortamda, böylesineanlamlıbirprogramdaolmaktanbüyükmemnuniyetduyduğumuöncelikleifadeetmekistiyorum.Öğrencilerimizin sahip oldukları nimetleri, bu temiz havayı, bu temiz suyu, temiz çevrenin kıymetini bilmeleri adına bu tür etkinliklerin son derece önemli olduğuna inanıyoruz. Organize ettiği için belediye başkanımıza ve belediyemize, katkı sunan tüm okullarımıza, öğretmenlerimize, öğrencilerimize, velilerimize huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Güzel bir gelecek için, aydınlık bir gelecek için, güzel bir doğa için, güzel bir dünya için iyi nesiller yetiştirmek adına bu projeleri gerçekleştirdikleri için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

101 OKULUN KIYASIYA YARIŞTIĞI YARIŞMADA 211 TON ATIK TOPLANDI

Selçuklu Belediyesi ve Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından toplumda sıfır atık konusunda farkındalık oluşturmak için düzenlenen ve 101 okulun toplamda 211 bin kilogram atık topladığı yarışmada evlerinde atıklarını ayrıştıran öğrenciler her hafta okulun belirlediği günde atıklarını okullarına getirdi;  belediye geri dönüşüm toplama ekipleri tarafından tartılarak alındı. Binlerce öğrenci en fazla atık toplayan sınıf ve en fazla atık toplayan okul kategorilerinde dereceye girmek için mücadele etti. Öğrencilerin ve velilerin büyük ilgi gösterdiği yarışmada hem sınıflar hem okullar yarıştı. Anaokulu kategorisinde Ertuğrul Gazi Anaokulu İlkokul kategorisinde Şehit Osman Demir İlkokulu, Ortaokul kategorisinde Şehit Mustafa Çuhadar Ortaokulu, Lise kategorisinde ise Dursun Fakih Anadolu Lisesi birinci olmuştu. Öğrenci başına en fazla atık toplayan okul düzeyinde Anaokulu kategorisinde Sultan Alparslan Anaokulu, İlkokul kategorisinde Sarayköy İlkokulu, ortaokul kategorisinde Prof. Dr. Mahmut Esad Coşan İmam Hatip Ortaokulu, lise kategorisinde Konya Çimento Güzel Sanatlar Lisesi birinci oldu.

Program yarışmanın ödüllerinin takdim edilmesiyle son buldu.

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