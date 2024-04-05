Okullar ara tatile giriyor

Okullarda ikinci ara tatil bugün başlıyor. Yaklaşık 20 milyon öğrenci hem ara tatil hem de bayram heyecanını bir arada yaşayacak.ANKARA (İGFA) - Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki milyonlarca öğrenci tatile çıkıyor.

2023-2024 eğitim öğretim yılının ikinci dönem ara tatili bugün başlıyor.

Derslere 9 gün ara verilecek.

Öğrenciler, 9 günlük ara tatilin ardından 15 Nisan’da ders başı yapacak.

14 Haziran Cuma günü 2023-2024 eğitim öğretim yılı sona erecek.