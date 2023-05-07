Okullar 15 Mayıs'ta tatil

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı canlı yayınında eğitim gündemine ilişkin açıklamalarda bulunarak, seçimlerin ertesi günü okulların bir gün tatil edileceğini söyledi.ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, seçim dolayısıyla 15 Mayıs tarihinde okulların eğitim öğretime devam edip etmeyeceğine ilişkin Kanal 24'te katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu.

Bakan Özer, "Okulları sağlıklı bir şekilde bir sonraki güne hazırlamak için seçimin ertesi günü bir gün eğitime ara vereceğiz. Öğretmenlerimizi de idari izinli sayacağız" ifadelerini kullandı.