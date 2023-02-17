Okullar 10 ilde ne zaman açılacak? Salı günü belli olacak

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara'da GSB Çubuk Erkek ve Kız Öğrenci Yurtlarında kalan depremzedeleri ziyaret etti. Bakan Özer, 10 ilde eğitim öğretime başlanacak okulların Salı günü açıklanacağını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenin afetzedelerin konakladığı Ankara'nın Çubuk ilçesinde bulunan öğrenci yurtlarına misafir oldu.

Burada bulunan depremzedelerle görüşen Özer ve Kasapoğlu, ziyaret sonrasında açıklamalarda bulundu.

10 İLDE EĞİTİM ÖĞRETİME BAŞLANACAK OKULLAR SALI GÜNÜ AÇIKLANACAK

Bakan Özer, yaptığı açıklamada 10 ilin dışındaki yerlerde Millî Eğitim Bakanlığının Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte depremzedelere konaklama imkânı sağladığını belirterek "Biz şu anda 465 bin vatandaşımıza konaklama imkânı sağlıyoruz ve inşallah, pazartesi günü 71 ilde eğitim öğretime başlıyoruz. 10 ille ilgili çalışmaları da nihayetlendirdik. 10 ilde hangi illerimizde, ilçelerimizde eğitim öğretime başlayacağımızı da salı günü itibarıyla açıklayacağız." dedi.

Deprem bölgesindeki öğrenci ve öğretmenlerin nakilleriyle ilgili de bilgi paylaşan Özer, şunları söyledi: "10 ildeki depremzede vatandaşlarımızın istemeleri durumunda diğer illere çocuklarının nakillerini de aldırabilmeleri ile ilgili süreci başlatmıştık. Bu kapsamda şu ana kadar 35 bin 24 öğrencimiz, diğer illere nakillerini aldırdı. Bu illerde misafir olan vatandaşlarımız ağırlıklı olarak Gençlik ve Spor Bakanlığının yurtlarında kalıyor. Sayın Bakanımızla görüştük. Artık Millî Eğitim Bakanlığının tüm imkânlarıyla bu yurtlarda çocuklarımızın nakillerini otomatik olarak burada tamamlayacağız. Yani vatandaşlarımız çocuklarının nakillerini almayla ilgili ekstra bir çaba içerisine girmeyecekler. Yine deprem bölgesindeki 8 ve 12. sınıftaki çocuklarımızın sınavlarına destek olmak için tüm ders kitaplarını ve yardımcı kaynaklarını bastırdık. Önümüzdeki hafta itibarıyla tüm öğrencilerimize dağıtacağız."

Yurtlarda anaokulu, ilkokul açılması için de Gençlik ve Spor Bakanlığı ile ortak çalışma yürüteceklerini belirten Özer, Bakan Kasapoğlu'na teşekkür etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise devletin ilk andan itibaren yaraları sarma ve süreci yönetme noktasında tüm kurumlarıyla, kuruluşlarıyla her imkânı seferber ettiğini kaydetti. Kasapoğlu "Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak tüm imkânlarımızla depremzedelerimizin emrinde olduklarını belirtti.