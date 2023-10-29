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Okullar 1 gün tatil edildi!
GÜNDEM 29.10.2023, 22:21
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "30 Ekim Pazartesi okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerimizin 1 günlüğüne tatil edilmesi kararı aldığımızı bildirmek isterim." açıklamasını yaptı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından 30 Ekim'de okulların tatil edildiğini duyurdu.
Erdoğan yaptığı paylaşımında, "Cumhuriyet Bayramımızı Cumhuriyetimizin 100. yılına yaraşır bir coşkuyla kutladık. Bu coşkuyu paylaşan milletime teşekkür ediyorum. Bu vesileyle, 30 Ekim Pazartesi okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerimizin 1 günlüğüne tatil edilmesi kararı aldığımızı bildirmek isterim" ifadelerini kullandı.
https://twitter.com/RTErdogan/status/1718704264996876374
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