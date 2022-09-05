Okula uyum veliler ile başladı

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2022-2023 eğitim öğretim yılı uyum eğitimi programı kapsamında Çankaya Hamdullah Suphi İlkokulunu ziyaret etti, okullarıyla tanışacak anaokulu ve 1. sınıf öğrencilerinin velileri ve öğretmenlerle bir araya geldi.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığınca, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrenciler için rehberlik çalışmaları ve okula uyum eğitimleri, velilere yönelik seminerler ile başlatıldı.

Uyum eğitimi programı kapsamında düzenlenen seminerlere katılan veli ve öğretmenlerle bir araya gelen Bakan Özer, uyum sürecinde bugünkü seminerlerin ardından yarın öğrenci ve velilerin okullara çocuklarıyla birlikte geleceğini anlattı.



"Öğretmenlere heyecanlı mısınız?" diye soran Bakan Özer, "Çok..." yanıtını alınca, okulların ülkenin geleceğini oluşturacak nesilleri yetiştiren ortamlar olduğunu ve okul ikliminin zenginleştirilmesinin gelecek için yapılan en iyi yatırım olduğunu söyledi.



Bu yıl anaokullarını artırdıklarını ve 1.407 yeni anaokulu ve 10 bin 200 yeni ana sınıfı açtıklarını anlatan Özer, "Çocuklarımızın özellikle okul öncesi eğitime erişimlerini artırmak için müthiş bir yatırım yaptık. Çocuklarımızın, her mahallede gidebileceği anaokulları olacak. Bu, eğitimde fırsat eşitliği için çok kritik çünkü okul öncesi eğitime devam eden bir çocukla hiç devam etmeyen bir çocuk birinci sınıfa geldiği zaman ciddi başarı farkı ortaya çıkıyor. Bunu minimize etmek için bir yıl içerisinde 3 bin yeni anaokulunu hızlı bir şekilde tüm Türkiye'nin her noktasına kazandıracağız." diye konuştu.

Bu yıl ilk defa özellikle temel eğitim düzeyindeki okullara gönderilen bütçe ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Özer, bu bütçe ile okullardan velilere eğitim malzemesi ile ilgili eksikliklerin giderilmesi yönünde talebin artık olmayacağını söyledi. Geçen yıllarda okullardaki temizlik çalışanlarının ekim ayının ortalarında göreve başladığını hatırlatan Özer, 60 bin temizlik görevlisinin şu an görevi başında olduğunu belirtti.

YÜZ YÜZE EĞİTİM KARARLILIĞI

Bu sene ders kitapların ve yardımcı ders kaynaklarının da öğrencilere ücretsiz olarak ulaştırıldığını ifade eden Özer, "Bu dönem çok daha verimli nitelikli olacak. Geçen sene yüz yüze eğitime devam ettiğimiz gibi bu sene de kararlı bir şekilde bu süreçleri sizlerin de desteğiyle sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Uyum eğitiminin ikinci günü yarın ise veliler, çocuklarıyla birlikte gruplar halinde farklı zaman dilimlerinde okula gelecek. Veliler ve çocukları, öğretmenleri tarafından sınıflar, rehberlik servisi, kütüphane, okulun bahçesi, giriş-çıkış gibi okulun iç ve dış mekanlarını beraber gezerek tanıyacak. Veliler ayrıca, okul yönetimi ile tanışma fırsatı elde edecek.

Sürecin üçüncü gününde öğretmenler, yakın iletişim amacıyla öğrencileri ile iki grup halinde etkinlikler yapacak. Bu kapsamda, öğretmenler sınıflarda ve açık havada, çocukların okula uyum sürecinin hızlandırılması için tanıma, tanışma, sınıf-okul ortamının tanıtılması, sınıf kuralları temalı çalışmalar yapacak.

Minik öğrenciler, uyum eğitiminin son iki gününde ise tüm sınıf düzeyinde sürece dâhil olacak ve okula uyum sürecinin hızlandırılması için planlanan etkinliklere tüm sınıf arkadaşlarıyla birlikte katılacak.

ORTAOKUL VE LİSEYE BAŞLAYACAK ÖĞRENCİLERİN UYUM EĞİTİMLERİ 12 EYLÜL'DE

Bu yıl ortaokul ve liseye adım atacak öğrencilerin uyum eğitimi süreci ise 2022-2023 eğitim öğretim döneminin açılacağı 12 Eylül'de uygulanmaya başlayacak.

Bu kapsamda, ortaokulların 5'inci ve liselerin 9'uncu sınıflarına başlayacak öğrenciler için rehberlik ve uyum çalışmaları 16 Eylül'e kadar sürecek.