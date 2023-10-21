Okula mescit değil yemekhane açın

Geçmiş dönem Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, okullara mescit yerine yemekhane açılmasını isteyen bir açıklama yayınladı.Erdoğan DEMİR (EDİRNE İGFA)

Geçmiş dönem Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, yoksulluk ortamında anaokullarına önce 'zorunlu yeterli beslenme ' gerektiğini söylerken, "Bu uygulama, Cumhuriyetimizin 100. yılında laik eğitime açılan savaşın son noktasıdır! Bilimsel eğitim yoksa, geleceğimiz bugünkü Orta Doğu'dur, karanlıktır!

ÇEDES projesiyle okullarda imamların derse girmesinin önünü açan Millî Eğitim Bakanlığı, şimdi de okulöncesi eğitim kurumlarında mescidi zorunlu hale getirdi. Yeni yönetmelik yayımlayan bakanlık, kayıt parasını da “katkı payı” adı altında resmi kılıfa soktu. Devlet hiç kimseye kimlik, ideoloji ve inanç dayatamaz. İnancın bir yorumunu esas alan uygulamalar laiklik ilkesine ve insan haklarına aykırıdır. Bu alanlar kişisel tercih alanlarıdır. Farklı tercihlere saygı esas olmalıdır” dedi.