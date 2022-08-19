Okul servislerine zamma Savran freni

2022-2023 Eğitim ve Öğretim yılı öncesinde okul servis ücretlerinin 1000 TL ile 1500 TL arasında olmasını talep eden okul servis yöneticileri ile görüşen Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, ücretlerin 550 TL ile 800 TL arasında olması, ayrıca okul bazlı ücretlendirme yerine kilometre bazlı tarifeye geçilmesi yönünde kararını bildirdi.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacak olan 2022-2023 Eğitim ve Öğretim yılı öncesinde okul servis yöneticileri artan akaryakıt fiyatlarının göz önünde bulundurarak servis ücretlerine zam yapılması taleplerini bağlı bulundukları Nevşehir Şoförler ve Otomobilciler Odası aracılığıyla geçtiğimiz günlerde Nevşehir Belediye Başkanlığına bildirdi.

Okul servis yöneticilerinin servis ücretlerinin okullara göre 1000 TL ile 1500 TL arasında belirlenmesi yönündeki taleplerini değerlendiren ve hem servis yöneticileri hem de bağlı bulundukları esnaf odası yöneticileri ile bir araya gelen Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, talep edilen miktarda bir zammın uygulanmasının vatandaşları mağdur edeceğini belirterek böyle bir zammı uygun bulmadıklarını iletti.

Okul servis yöneticilerinden zam miktarını asgari düzeyde tutmalarını isteyen Başkan Savran, toplantıda yeni eğitim öğretim döneminde okul servis ücretlerinin 550 TL ile 800 TL arasında tutulması yönündeki görüşünü dile getirdi.

Savran ayrıca evi okula yakın olan bir öğrenci ile daha uzakta olan aynı okuldaki başka bir öğrencinin okul servisi için aynı ücreti ödemesinin velilerde rahatsızlık yarattığını ve ücret tarifeleri belirlenirken bu konunun değerlendirilmesini gerektiğini ifade etti.

Savran’ın talebi sonrasında, haksız ücret ödemelerinin önüne geçilmesi amacıyla, okul bazlı ücretlendirme yerine kilometre bazlı tarifeye geçilmesi yönünde bir çalışma yapacaklarını iletti.

Yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde alınan kararın her iki taraf içinde hayırlı olmasını dileyen Başkan Savran, “Tüm dünyada artan akaryakıt fiyatları sonrasında okul servis ücretlerinde de bir zam yapılması kaçınılmazdı. Bu konuda servis yöneticilerinin bizlerden talebi 1000 TL ile 1500 TL arasında oldu. Böyle bir zammın mümkün olmayacağını kendilerine ilettik. Özellikle asgari ücretle geçinen bir ailenin bu fiyatlarla çocuğunu okula göndermesi çok zor. Fiyat artışının, yapılabilecek en asgari seviyede olması gerektiğini de kendilerine ilettik. Ayrıca okul bazlı ücretlendirme konusunda velilerimizin rahatsızlığını da dile getirdik. Belediye olarak maliyetleri hesapladık ve km bazlı bir çalışma yaptık. Bu çalışma sonucunda belirlediğiniz fiyatları servis yöneticileriyle görüşerek anlaşmaya vardık. Böleylikle aşırı fiyat artışını önlemiş olduk. Her iki taraf için de kararı hayırlı olması diliyorum” ifadelerini kullandı.