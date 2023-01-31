Okul servislerine sıkı denetim

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, sömestr tatili dönüşünde il genelindeki tüm okul servislerinin teknik donanımlarının tam olması için denetimlerini sıkılaştırdı.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığı Ulaşım Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince rutin denetim ve kontrol faaliyetleri içersinde Balıkesir genelinde Okul Servis araçlarına yönelik olarak denetimler gerçekleştirdi. Sömestr tatili dönüşünde tüm okul servislerinin hazır halde olması için ekipler sürekli denetimlerini sürdürüyor. Öğrencilerin okullarına taşınmaları sırasında güvenli bir şekilde ulaşım hizmetlerinden yararlanmaları ve servis aracı işleticilerinin mevzuata uygun şekilde faaliyet gösterip göstermediklerini kontrol edildi.

TEK TEK KONTROL EDİLİYOR

Yapılan denetimlerde; araç içerisinde ayakta ve fazla öğrenciyle yolculuk yapılmaması, emniyet kemerleri takılı şekilde ulaşımın sağlanması, okul öncesi ve ilkokul öğrencilerini taşıyan araçlarda rehber personelin çalışıyor olması ve servis araçlarının teknik donanımlarının öğrenci taşınması için uygun olup/olmadığı ayrıca servis işleticilerinin Belediyeden ruhsat/özel izin belgesi alıp/almadıklarına yönelik kontroller gerçekleştirildi.