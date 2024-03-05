Okul kantinlerinde 'çorba ve meyve günü'

Milli Eğitim Bakanlığı'nın "Okulumda Sağlıklı Besleniyorum" programı kapsamında, okul kantinlerinde öğrenciler için 'çorba ve meyve günü' etkinliğinin uygulanmasına başlandı. Uygulama sağlıklı beslenme alışkanlığı hedefliyor.ANKARA (İGFA) - Etkinliğin gerçekleştirildiği okullardan biri olan Ankara Canan Özbağı İlkokulu öğrencilerine etkinlik kapsamında mercimek çorbası ve mandalina dağıtıldı.

Burada uygulamaya ilişkin açıklama yapan MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Koordinatörü Gülcan Kılınç, "Okulumda Sağlıklı Besleniyorum" programı çerçevesinde öğrencilerde sağlıklı beslenme alışkanlığını geliştirmek ve onları geleneksel tatlarla buluşturmak için "çorba ve meyve günü" planladıklarını söyledi.

Kılınç, "meyve günü" etkinliklerinde öğrencilere mevsiminde meyve tüketmenin faydalarını anlattıklarını; "çorba günü"nde ise ambalajlı gıdalar yerine geleneksel Türk mutfağına yönelik farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını ifade etti.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre programın başlatılması için 4 Mart Dünya Obezite Günü'nü seçtiklerini dile getiren Kılınç, "Bu etkinliklerle öğrencilerimizin küçük yaşlardan itibaren farkındalıklarını geliştirerek yaşantılarında obeziteye maruz kalmamaları ve bu konuda mücadele etmeleri için kendilerine destek vermek istiyoruz." dedi. Etkinliğe katılan öğrenciler de çorbaları beğendiklerini ve dağıtıma devam edilmesini istediklerini ifade etti.

UYGULAMA NASIL OLACAK?

Okul kantinlerinde öğrenciler için "çorba ve meyve günü" düzenlenmesine ilişkin uygulamanın detayları, MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünce illere gönderilen yazıda anlatıldı.

Yazıda, "Okulumda Sağlıklı Besleniyorum" programı ile resmî ve özel okullarda, sağlıklı beslenme alışkanlığı, gıda güvenliği, gıda kalitesi konularında farkındalığı artırmanın, uluslararası standart ve şartlara uygunluğu sağlamanın, güvenilir ve kaliteli gıdanın servis edildiği ortamları geliştirmenin, yeterli ve dengeli beslenme alışkanlığı kazandırmanın hedeflendiği vurgulandı.

Bu kapsamda, kayıt belgesi alan gıda işletmelerinde haftanın bir gününde, üretildiği yerde tüketime sunulması şartıyla "çorba günü" satışı yapılacak.

Ayrıca, okul yönetimince belirlenen haftanın bir gününde de "meyve günü" etkinliği düzenlenecek.