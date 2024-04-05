Oktay Yılmaz Yıldırım’da mazbatasını aldı
Bursa'da, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde yeniden Yıldırım Belediye Başkanı seçilen Oktay Yılmaz mazbatasını aldı
Bursa'da, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde yeniden Yıldırım Belediye Başkanı seçilen Oktay Yılmaz mazbatasını aldı.Esmanur GÜLBAHAR/ MUSA YEŞİLDAĞ/ HERKES DUYSUN
BURSA (İGFA) - 31 Mart Yerel Seçimleri'nde yeniden Yıldırım Belediye Başkanı seçilen Cumhur ittifakı adayı Oktay Yılmaz, mazbatasını Barış Manço Kültür Merkezi’nde aldı.
Mazbata törenine, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Milletvekili Ahmet Kılıç, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya, CHP Yıldırım İlçe Başkanı İlhami Gün, çok sayıda partili ve Yıldırım Belediye Meclisi’ne seçilen Meclis Üyeleri katıldı.
Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’a mazbatasını Yıldırım birinci ilçe seçim kurulu başkanı verdi. Başkan Yılmaz’ın ardından Belediye meclis üyelerine de mazbataları teslim edildi.
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