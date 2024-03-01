Oktay Gökkaya taleplere şaşırdı

DEVA Partisi Yunusemre Belediye Başkan adayı Oktay Gökkaya arsa sahiplerinden gelen taleplere şaşırdı.MANİSA (İGFA) - DEVA Partisi Yunusemre Belediye Başkan Adayı Oktay Gökkaya boş arsalardaki çöp ve moloz sorunu ile ilgili talepleri dinledi.

DEVA Partisi Yunusemre Belediye Başkan Adayı Oktay Gökkaya seçim çalışmalarında en çok karşılaştıkları sorunlardan bir tanesi de özel mülk ve arsalarda bulunan çöplerin belediye tarafından alınmaması olduğunu söyledi.

Oktay Gökkaya"Yunusemre ilçe sınırlarımızda bulunan bazı arsalardaki çöp ve molozların düzenli alınması gerektiğini söyledi. Vatandaşlar Yunusemre Belediyesinin özel mülk ve arsa olduğu için çöpleri ve molozları almadığını söyledi. Boş arsalarda bulunan çöpler belediye tarafından alınmalıdır. Çöpler hem çevreye hemde sağlığa zarar veriyor. Sinek, böcek hastalık ve koku olmasına neden oluyor. Biz belediyeyi aldığımızda insan sağlığı ve çevre temizliğine önem vereceğiz. Özel mülk ve arsalarda bulunan çöpler düzenli olarak belediyemiz tarafından temizlenecek" ifadelerini kullandı.