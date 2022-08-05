Okan Yücel yeni parçası ile sektöre farklı bir yorum katıyor!

Okan Yücel’in yeni single çalışması ‘’Dünya’’ 3 Ağustos tarihinde tüm dijital platformlar ve NETD MÜZİK’de dinleyicileri ile buluşuyor.İSTANBUL (İGFA) - Tarzı ile çok sevilen ve platformlar ‘da severek dinlenen sanatçı bu işin daha başlangıç olduğunu ve daha farklı işler hazırlığında olduklarını söylüyor.

‘’Bitti’’ ve ‘’Güzel kadın’’ şarkıları ile bilinen ve aktif hareketli sahneleri ile adından çokça söz ettiren başarılı müzisyen Okan Yücel çıkacak olan yeni single projesi ‘’Dünya’’ için insanlara birşeyler anlatmaya çalıştık ve içlerinde ki iyi niyeti hiç kaybetmemeleri gerektiğini söylüyoruz" dedi.

Sözü kendisine Müzik ve düzenlemesini Samet Ödül ile birlikte yaptıkları ‘’Dünya’’ 3 Ağustos tarihinde tüm dijital platformlarda yayında!

3 Ağustos tarihinde sevenleri ile buluşacak olan Okan Yücel aynı zamanda bulunduğu şehir ve yakında açıklanacak olan Şehirler de lansman konserleri düzenleneceğini söylüyor.Bu single projesinden sonra her ay düzenli olarak projelerini dinleyicileri ile buluşturacak.Alternatif Rock tarzında işler dinlediğimiz Okan Yücel yeni gelecek projeleri içinde dinleyicileri çok şaşırtacak ve tarzı dışı işlerinde bulunacağını söyleniyor.

‘’Dünya’’ 3 Ağutos tarihinde ‘’Sup Production’’etiketi ile Netd Müzik’de ve tüm dijital platformlar’da!