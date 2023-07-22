Okan Gaytancıoğlu greve başladı

25.-26. ve 27.Dönem Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, 28.dönemde CHP’den aday gösterilmemiş ve milletvekilliği görevi sona ermişti. Gaytancıoğlu, kendi sosyal medyasında yaptığı bir paylaşımla daha önce görevli olduğu Namık Kemal Üniversitesi’nde Doç.Dr. ünvanı ile yeniden greve başladığını kamuoyu ile paylaştı.Erdoğan DEMİR/ Keşan Postası( EDİRNE İGFA) Okan Gaytancıoğlu’nun yaptığı açıklama şöyle; “Değerli Dostlarım. 7 Haziran 2015 seçimlerinde tüm üyelerle yapılan önseçimde üyelerin tercihleriyle 1. sıradan seçilerek 25, 26 ve 27. dönemde üstlendiğim Edirne milletvekilliği görevini, 14 Mayıs’ta yapılan 28. Dönem Milletvekilliği Seçimlerinde yeni seçilen arkadaşlarıma devrettim.

CHP Edirne Milletvekili olarak üç dönemde toplam 8 yıl görev yaptım. Emekten ve dayanışmadan yana olarak emek harcadım.

Sokaklarda, meydanlarda, tarlalarda, yürüyüşlerde, çadırlarda, deprem bölgesinde, adliyelerde baskıya uğrayan, hak arayan halkımızın hep yanındaydım.

Saros'tan, mera talanlarına, Söğütlük'ten, Kazdağları’na, Sinop’tan Alpu Ovası’na Cerattepe’den, Muğla'ya, Manavgat'tan İzmir'e, Validebağ’dan, Enez'deki 7 köyde yapılmak istenen bentonit ocaklarına kadar çevreyi, doğayı, köyünü, toprağını, suyunu, havasını korumaya çalışan halkımla birlikteydim.

Mecliste ve sokaklarda hepimizin sesi kısılmaya çalışılırken Meclis’ten sizlere ulaşan ses oldum, sesimizi duyurdum.

8 yıl boyunca Genel Kurul ve komisyon çalışmalarına eksiksiz katıldım, kanun teklifleri sundum; halkın yakıcı sorunları dile gelsin çözüm bulunsun diye yüzlerce araştırma ve soru önergeleri verdim, sorunları meclis kürsüsünden ve TV'lerde dile getirdim. Ülkemizde, yaşanan antidemokratik uygulamalara karşı dilsiz şeytan olmayı hep reddettim. İtiraz hakkımı halkın vekili olarak, halktan aldığım güçle ve onlar adına kullanmaktan hiç çekinmedim.

Cumhuriyetin tüm kazanımlarını yok etmek ve kamu kaynaklarını yağmalamak üzerine kurulu neoliberal iktidara karşı 8 yıl boyunca kamucu siyaset anlayışının egemen olması için mücadele ettim ve mücadele etmeyede devam edeceğim.

Vicdanen rahatım. Tüm örgütümüze, vatandaşlarımıza gösterdikleri yol arkadaşlığı ve dayanışma için teşekkür ediyorum.

Ancak görev süremin bitmesi ile yeni bir döneme de başlamış oldum. Milletvekili olana kadar yani 1993-2015 yılları arasında 22 yıl görev yaptığım fakülteme yasa gereği Doç.Dr. ünvanımla yeniden döndüm.

Üllkemizin karanlıktan kurtarılması ve demokratik parlamenter sisteme dönüşü için elimden gelen tüm çabayı sürdürmeye, mücadeleye devam edeceğim.”