OHAL tezkeresi Meclis'e sunuldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ilde bugün saat 01.00'den itibaren 3 ay süreyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Meclis Başkanlığına sunuldu.ANKARA (İGFA) - OHAL ilanına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, TBMM'nin onayına sunulmak üzere Meclis Başkanlığı'na gönderildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla sunulan kararda; Anayasa'nın 119. maddesi ile Olağanüstü Hal Kanunu kapsamında Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da bugün saat 01.00'den itibaren 3 ay süreyle OHAL ilan edildiği kaydedildi.