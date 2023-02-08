OHAL kararı 'Resmi'leşti!

6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla yıkıcı etkinin olduğu 10 ilde 3 ay boyunca alınan OHAL kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. 3 aylık süreç saat 01.00 itibariyle başladı.ANKARA (İGFA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla 10 ili kapsayan ve 3 ay sürecek Olağanüstü Hal (OHAL) kararı alındığını duyurmuş, ayrıca söz konusu illerin "Afet Bölgesi” ilan edileceğini açıklamıştı.

OHAL kararı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'nın olduğu 10 ilde 8 Şubat Çarşamba (bugün) saat 01.00 itibariyle başlayan 3 ay süreyle olağanüstü hal ilan edildi.

OHAL SÜRECİ NASIL İŞLER?

Olağanüstü hallerde hangi hükümlerin uygulanacağı ve işlemlerin nasıl yürütüleceği, kanun hükmünde kararnameler ile düzenlenir. OHAL'de, Cumhurbaşkanı, olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilir. Kanun hükmündeki bu kararnameler, Resmi Gazetede yayımlanır, aynı gün Meclis onayına sunulur.