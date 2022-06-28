Oğuzhan Koç'tan 'müzik' tarifi

Bugüne kadar 'Bulutlara Esir Olduk', 'Beni İyi Sanıyorlar', 'Küsme Aşka', 'Yok Sanayım', 'Sükut-u Hayal', 'Kendime Sardım', 'Bence De Zor', ‘Aşkın Mevsimi” adlı şarkılarıyla müzikseverlerin kalbinde yer edinen Oğuzhan Koç, son hitiyle ‘Aşk Beni Yendi” ile de tam not alarak yıllarca dinlenilecek bir şarkıya daha imza atmanın mutluluğunu yaşıyor.İSTANBUL (İGFA) - Oğuzhan Koç yaptığı müziğini “Makamlı, Türkçe, akustik, pop yapıyorum. İçinde makamlar barındıran şarkılar yapmaya çalışıyorum mutlaka ama yaptığım müziğin en özü Türkçe pop müzik. Akustik soundları da seviyorum. Elektroniğe hiçbir zaman bulaşmadım. Daha yatkın hissettiğim akustik Türkçe pop müzik.” olarak tarif ediyor.

Tek kelimelik slogan isimler yerine şarkı isimlerin uzun olmasını da Oğuzhan Koç “Benim hoşuma gidiyor şarkının ismine bakınca “Ne diyor bu ya” dedirtmek istiyorum açıkçası. Bir de tek kelimelik şarkı isimlerini sevmiyorum; “geldim”, “sonbahar”, “sevdim”… yani “sevdim” diye 900 tane şarkı yapıldı bir tanede neden ben yapayım. “ diye anlatıyor.