Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınav Kılavuzu yayımlandı

Millî Eğitim Bakanlığınca 19 Kasım'da gerçekleştirilecek Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı Uygulama Kılavuzu yayımlandı.ANKARA (İGFA) - Yayımlanan kılavuza göre adaylar, görev yaptıkları ilde bulunan sınav merkezlerinde sınava girecek. Kendilerinin veya birinci derece yakınlarının tedavisi uzun süren hastalığı olması nedeniyle görev yaptıkları il dışında bulunan adaylar, bu durumu sağlık raporuyla belgelendirmeleri ve 21 Ekim'e kadar başvurmaları hâlinde sınava gireceği il değişikliği için talepte bulunabilecek.



Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na katılmaya hak kazanan adaylar, 1 Kasım 2022'de http://www.meb.gov.tr internet adresinden açıklanacak.

Adayın sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası ve alacağı sınav tedbir hizmetleri bilgilerinin yer alacağı fotoğraflı sınav giriş belgesi ise 14 Kasım 2022'de http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.



Aday, fotoğraflı sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesi, binası, salon ve sırada sınava girecek.



Sınav, 19 Kasım 2022'de saat 10.00'da merkezî sistemle aynı anda başlatılıp tek oturum şeklinde yapılacak. Sınavda 5'er seçenekli 100 soru sorulacak ve sınav süresi 150 dakika olacak. Sınav giriş belgesi ile kimlik kontrollerinin ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için adaylar saat 9.30'da sınava katılacakları binada hazır bulunacak.



Sınavın değerlendirilmesi 100 puan üzerinden yapılacak. Yanlış cevaplar, doğru cevap sayısını etkilemeyecek. 70 ve üzeri puan alanların başarılı sayılacağı sınavda, her soru eşit puan ağırlığına sahip olacak.



Sınav sonuçları, 12 Aralık 2022'den itibaren ilan edilecek.



Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı Uygulama Kılavuzu'na ulaşmak için tıklayınız.