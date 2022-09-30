Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı için yer değişikliği yapılabilecek

Millî Eğitim Bakanlığı'nca Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na başvuran öğretmenlerden yurt dışında görevli olanlar ile aylıksız izinde bulunanlar, 11-17 Ekim tarihleri arasında http://meb.ai/SinavBasvuru adresinden sınav merkezi değişikliği talebinde bulunabilecek.ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı, Uzman ve Başöğretmenlik Sınavı'na başvuran öğretmenlerin mazeretleri dolayısıyla sınav merkezi değişikliği talebinde bulunabileceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, kendisinin veya birinci derece yakınının tedavisi uzun süren bir hastalığının olması nedeniyle görev yaptıkları il dışında bulunan öğretmenler de bu durumu sağlık raporuyla belgelendirmeleri şartıyla 11-21 Ekim tarihleri arasında http://meb.ai/MazeretBeyan adresinden sınava gireceği ili değiştirme talebinde bulunabileceği kaydedildi.

Sınav merkezi değişikliği talebi yapılacak internet adreslerinin ise söz konusu tarihlerde erişime açılacağı belirtildi.