Öğretmenlerin yer değiştirme takvimi açıklandı

Millî Eğitim Bakanlığınca, kadrolu öğretmenlerin il içi, iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları ile zorunlu çalışma yükümlülüğüne ve mazerete bağlı yer değiştirme takvimi ilan edildi.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığınca öğretmenlerin 2023 yılı yer değiştirme takvimi yayımlandı.

Buna göre öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 13-17 Temmuz tarihleri arasında alınacak, yerleştirme sonuçları ise valiliklerce 20 Temmuz'da ilan edilecek.

İller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme başvuruları, 28 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında alınacak, atama sonuçları ise 4 Ağustos'ta ilan edilecek.

Aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değiştirmeler için ise başvuruların kabul edilmesi ve onay süreci 7-14 Ağustos'ta, tercihlerin yapılması ve onay süreci ise 17-21 Ağustos'ta yapılacak. Atamaların ilanı da 23 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.