Öğretmenlerin atama başvuruları 25 Temmuz'da

Milli Eğitim Bakanlığı'nca öğretmenlerin tayin başvuruları 25 Temmuz'da başlıyor. Atamalar 1 Ağustos'ta ilan edilecek.ANKARA (İGFA) - Öğretmenlerin iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmelerinde başvurular, 25-29 Temmuz'da alınacak ve atamalar 1 Ağustos'ta ilan edilecek.

Millî Eğitim Bakanlığınca kadrolu öğretmenlerin 2022 yılı yer değiştirme takvimi, 3 Haziran'da ilan edilmişti.

Yer değiştirme başvurularında görev yapılan ilde 31 Aralık tarihi itibarıyla üç yıllık çalışma süresi aranacak.

Ancak; İstanbul, Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hakkâri, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Şanlıurfa ve Van illeri dışında görev yapan öğretmenlerin bu illere yer değiştirme başvurularında üç yıl süre şartı aranmayacak.

Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek, eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecek.